V živo: po kaosu na Japonskem tri Slovenke na tekmi, Križnarjeva le gledalka

Japonski Saporo gosti prvo posamično tekmo mini japonske turneje smučarskih skakalk. Slovenke so imel ogromno težav zaradi opreme, ki ni pravočasno prispela na prizorišče. Vodilna v skupnem seštevku Nika Prevc, Ema Klinec in Katra Komar so si uspele opremo za prestavljene kvalifikacije izposoditi in so se uvrstile na tekmo, Nika Križnar pa je kvalifikacije spremljala kot gledalka.

Saporo, smučarski skoki, tekma (Ž)

Slovenske skakalke Nika Prevc, nosilka rumene majice v svetovnem pokalu, Ema Klinec, Nika Križnar in Katra Komar so na Japonsko, kjer bosta v Saporu in Zau naslednji postojanki sezone, prispele brez opreme in prtljage. Tudi zato so prvi trije skoki za trening na veliki skakalnici minili brez najboljše skakalke to zimo, v prestavljenih kvalifikacijah pa so z izposojeno opremo skakale Prevčeva, Klinčeva in Komarjeva ter se prebile na tekmo, medtem ko se za Križnarjevo pri izposoji opreme ni izšlo - po informacijah nacionalne televizije naj ne bi dobila ustreznih čevljev.

Kvalifikacije je dobila Francozinja Josephine Pagnier s 126 metri in 99,8 točkami pred Norvežanko Silje Opseth s 123 metri in 97,5 točkami in Japonko Saro Takanaši s 120.5 metri ter 90,8 točkami. Najboljša Slovenka je bila Nika Prevc, ki je s 119 metri in 82,1 točkami zasedla 6. mesto, Ema Klinec je bila s 117 metri in 81,3 točkami osma, na 40. mestu je uvrstitev na tekmo ujela tudi Katra Komar s 85.5 metri in 26,4 zbranimi točkami.

Podobno kot Križnarjeva so kvalifikacije kot gledalke spremljale vse tri Kanadčanke in obe Romunki, medtem ko je Sophie Sorschag, ki po novem zastopa Kosovo, nastopila, a ostala brez vstopnice za tekmo.

SZS se zahvaljuje slovenskemu veleposlaništvu na Japonskem Iz Smučarske zveze Slovenije so po koncu kvalifikacij sporočili, da so prejeli obvestilo direktorice svetovnega pokala Chike Joshide, ki jim je sporočila, da so zaradi včerajšnjega sneženja v Saporu in okolici prometne poti težje prevozne. "Prav tako prihaja do zamud v letalskem prometu. Zadnja informacija, ki jo imamo, je, da naj bi oprema in prtljaga do deklet prispela okoli 16.00 po lokalnem času. Žal zaradi časovnice televizijskih prenosov nadaljnje prestavljanje termina ni mogoče. Ob tem se želimo iskreno zahvaliti slovenskemu veleposlaništvu na Japonskem, še posebej gospodu Jaki Miklavčiču, ki je več kot 15 ur preživel na letališču v Tokiu in zagotovil, da sta najdena oprema in prtljaga našli svojo pot na letalo. Letalska agencija je namreč le-to želela dostaviti s kamionom, kar bi pomenilo, da bi v Saporo prišla v nedeljo zvečer. Strokovno vodstvo reprezentance se je zato odločilo, da si opremo izposodi. Hvaležni smo vsem reprezentancam, ki so v duhu fair-playa priskočile na pomoč in zagotovile potrebno opremo za kvalifikacijsko serijo. V tem trenutku vam z veseljem sporočam, da je oprema prispela in bodo dekleta lahko v prvi seriji nastopila," so zapisali pri SZS.

Nika Križnar sobotno tekmo spremlja kot gledalka. Foto: Guliverimage

Križnarjeva: Plan Ž, srečno dekleta

Križnarjeva je dobro uro pred kvalifikacijami na družbenem omrežju zapisala: "Dali smo vse od sebe in se trudili po najboljših močeh, da bi oprema le prišla pravočasno do hotela. Ker pa to ni bilo možno, smo izbrali plan Ž in upam, da bo ta uspel." Ob tem je zaželela srečo trem kolegicam.

Saporo, smučarski skoki, kvalifikacije (Ž)