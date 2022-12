Šampion končal kariero. "Upamo, da bo rekel, da gre za šalo." #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matthias Mayer Foto: Reuters Četrtkova superveleslalomska zmaga Švicarja Marca Odermatta je bila njegova 16. v svetovnem pokalu, peta v letošnji zimi. A po tekmi v Bormiu glavna tema pogovorov ni bil on. V ospredju je bil Avstrijec Matthias Mayer, ki se je po jutranjem ogledu proge odločil, da konča kariero. To je mimogrede dejal v pogovoru za avstrijsko televizijo. Zdi se hipna odločitev, brez premisleka, a je sam zatrdil, da je o tem razmišljal že nekaj dni.

Dvaintridesetletnik je vrhunec svoje kariere doživel pred 10 meseci, ko je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil zlato v superveleslalomu in bron v smuku. Dve zlati olimpijski kolajni pa ima že s prejšnjih dveh iger (superveleslalom leta 2018 in smuk leta 2014). "Ni posebnega razloga, preprosto nimam več tistega pravega zagona," je dejal Mayer, ki je na uvodnih tekmah te sezone šestkrat osvojil točke, dvakrat je bil tretji. Da razmišlja o koncu kariere, niso slutili niti na avstrijski smučarski zvezi.

"Čeprav je Avstrijec, sem ga imel zelo rad"

Kljub švicarsko-avstrijskemu rivalstvu ga je imel Marco Odermatt rad. Foto: Reuters Podobno, kot je bila oktobra od slovesu 24-letne Mete Hrovat šokirana Slovenija, je zdaj Avstrija, pravzaprav vsa smučarska karavana. "Upamo, da bo rekel, da gre za šalo," je dejal njegov norveški tekmec Aleksander Aamodt Kilde. "To je presenečenje za ves svet. Ne vem, zakaj se je tako odločil, a njegovi rezultati pričajo, da je imel uspešno kariero."

"Tudi zame je to veliko presenečenje. Pred dvema dnevoma sva skupaj spila pivo po žrebu štartnih številk. Čeprav je Avstrijec, sem ga imel zelo rad," pa je o Mayerju po četrtkovi zmagi pripovedoval Odermatt. "Super fant je. Vedno je veliko govoril in se smejal. Že ima svoje razloge. Srečno v prihodnosti."

"Čestital sem mu za uspešno kariero"

Matthias Mayer Foto: Reuters "To je pravi šok za našo ekipo," je začuden odgovarjal njegov avstrijski moštveni kolega Vincent Kriechmayr. "Je dober ekipni kolega in tudi moj prijatelj. Ko sem sam prihajal v svetovni pokal, mi je pomagal, pa čeprav je le leto starejši. Imel je pač več izkušenj. Res mi je zelo pomagal. Brez besed sem."

Daniel Hemetsberger, še en član avstrijske reprezentance, pravi, da je novico po tekmi videl šele na mobilnem telefonu, ko se je vrnil v hotelsko sobo. "Bil sem osupel. Telefon sem vrgel stran in šel v hotelsko preddverje. In tam je bil Matthias. Vprašal sem ga, ali je res. In je rekel, da je. Čestital sem mu za uspešno kariero. Mislim, da je Matthias zadovoljen s tem, kar je dosegel. Vesel sem, da sem bil njegov ekipni kolega."