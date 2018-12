Roeislandova prva še v zasledovanju, Klemenčičeva 47.

Norveška biatlonka Marte Olsbu Roeiseland je na svetovnem pokalu v Novem Mestu petkovi zmagi v sprintu dodala še prvo mesto na zasledovalni tekmi. Po 10 kilometrih teka in štirih streljanjih je Norvežanka, ki je zgrešila dva strela, za 0,2 sekunde premagala Italijanko Dorotheo Wierer, ki je mimo merila enkrat. Polona Klemenčič je bila 47. Na tretjem mestu je končala Švedinja Hanna Öberg z enim zgrešenim strelom in 4,7 sekunde zaostanka.

S 47. mestom je na koncu še izboljšala petkov rezultat kariere med biatlonsko elito. "Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, glede na to, kakšne so bile razmere na strelišču, sem kar dobro streljala. Zdelo se mi je, da sama niti nisem imela toliko vetra, le na zadnjem streljanju mi je malo ponagajal. Zato sem tudi toliko časa streljala, malo me je zmanjkalo tudi za zadnji strel. Morda je bilo malo rezerve še v teku, a sem šla bolj previdno, da se ne bi preveč zagnala in za prvič sem zadovoljna. Bilo je super, naslednjič pa bo še boljše," je po zadnji letošnji tekmi in svoji prvi v zasledovanju povedala 21-letna Slovenka.

Izidi:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 29:54,5/2

2. Dorothea Wierer (Ita) + 0,2/1

3. Hanna Öberg (Šve) 4,7/1

4. Lisa Vittozzi (Ita) 53,9/1

5. Laura Dahlmeier (Nem) 54,2/2

6. Vanessa Hinz (Nem) 55,8/0

...

47. Polona Klemenčič (Slo) 4:34,0/2

Svetovni pokal, skupno (7):

1. Dorothea Wierer (Ita) 338 točk

2. Paulina Fialkova (Slk) 291

3. Lisa Vittozzi (Ita) 268

4. Kaisa Mäkärainen (Fin) 250

5. Monika Hojnisz (Pol) 213

6. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 209

...

72. Urška Poje (Slo) 3

...