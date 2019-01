Riiber zmagal petič v sezoni, edini Slovenec v točkah

Edini slovenski predstavnik Vid Vrhovnik je bil 24. (+1:47,6).

V skakalnem delu obveljali petkovi rezultati

Zaradi premočnega vetra dopoldne niso mogli izvesti skokov. Zato so za razvrstitev pred tekom na 10 km upoštevali petkov trening, na katerem je bil najboljši Avstrijec Franz-Josef Rehrl. Le sedem desetink za Rehrlom je tek začel Riiber, tretji je štartal njegov rojak Espen Bjoernstad (+1,9 sekunde). V teku je bila v zaključku skupaj peterica, poleg zmagovalne trojice še Rahrl in rojak slednjega Mario Seidl.

Riiber je napadel v zadnjem kilometru in se počasi otresal tekmecev, zadnji je odpadel Watabe, pred tem pa že Fritz, Seidl (+5,1) in Rehrl (+7,5). Ostali tekmeci so zaostali za več kot 22 sekund.

Vrhovnik v teku nekaj izgubil

Kot 17. je tekaški del kombinacije začel Vrhovnik, ki je imel 18,2 sekunde zaostanka. V teku je izgubil sedem mest in se za nove točke pokala uvrstil v sredino druge deseterice. Trenutno je v skupnem seštevku 37. z 20 točkami.

Po sedmi tekmi v sezoni vodi Riiber s 580 točkami, drugi je olimpijski zmagovalec Johannes Rydzek (321); ta je bil tokrat deseti in kot zadnji z manj kot minuto zaostanka (+59,9).

Ema Volavšek ob debiju na 6. mestu

V Estoniji so na peti tekmi celinskega pokala zbrane tudi kombinatorke, prvič sta zraven tudi dve Slovenki in sicer Ema Volavšek in Silva Verbič. Tudi dekleta so danes le tekla, tako da so obveljali rezultati včerajšnje provizorične serije, v kateri je Volavškova imela sedmi rezultat, Verbičeva pa je bila žal diskvalificirana.

16-letna Volavškova je na 5 km progi pridobila še eno mesto in je končala kot sedma, v ciljnem šprintu je ugnala Japonko Ringo Miyajima. Še četrte zmage v sezoni se je s prednostjo 53 sekund veselila Američanka Tara Gerathy-Moats.

Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:18,1

2. Akito Watabe (Jap) +3,2

3. Martin Fritz (Avt) 5,0

4. Mario Seidl (Avt) 5,1

5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 7,8

6. Vinzenz Geiger (Nem) 22,3

...

24. Vid Vrhovnik (Slo) 1:47,6 Svetovni pokal, skupno (po 7 od 21 tekem): 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 580

2. Johannes Rydzek (Nem) 321

3. Mario Seidl (Avt) 300

4. Akito Watabe (Jap) 297

5. Franz-Josef Rehrl (Avt) 282

6. Joergen Graabak (Nor) 267

...

37. Vid Vrhovnik (Slo) 20

