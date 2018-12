Vrhovnik v Ramsauu tretjič letos do točk

Za Norveško je to že peta zmaga v šesti posamični tekmi sezone, edino jim je vzel Avstrijec Mario Seidl. Vodilni v svetovnem pokalu Jarl Magnus Riiber, ki je letos zmagal že štirikrat, po ponesrečenem skoku v teku ni nastopil in je ostal brez novih točk.

Je pa točko osvojil edini slovenski predstavnik Vid Vrhovnik. Po skoku je bil 27., po teku pa končal na 30. mestu, za zmagovalcem je zaostal dve minuti, deset sekund in štiri desetinke. Za mladinskega svetovnega prvaka so to tretje točke v sezoni.

Svetovni pokal se bo nadaljeval 4. januarja v estonskem Otepaeaeju.