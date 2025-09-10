Razočaranje za ljubitelje skokov: Nika Prevc ne bo potovala v Romunijo

Tekmovanje za poletno veliko nagrado v smučarskih skokih se bo po uvodnih tekmah v Franciji in na Poljskem konec tedna nadaljevalo na srednji napravi v Rašnovu. Slovenski zasedbi bosta okrnjeni, med drugim bo tekmi v Romuniji izpustila tudi vodilna tekmovalka v skupni razvrstitvi, Nika Prevc, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

V Romuniji bosta na 97-metrski skakalnici na sporedu po dve tekmi v vsaki kategoriji. V dopoldanskem času v soboto in nedeljo bodo s tekmovanjem najprej opravile skakalke, popoldne sledita še posamični preizkušnji skakalcev.

Jurij Tepeš bo v Romunijo odpeljal le eno članico A-ekipe, in sicer Katro Komar, priložnost pa bodo dobile še članice novoustanovljene B-ekipe, ki jo vodi Ožbej Mulec, in sicer Tinkara Komar, Jerica Jesenko, Lara Logar in članica mladinske ekipe Maja Kovačič.

Moško ekipo bo vodil pomočnik glavnega trenerja Roberta Hrgote, Miran Zupančič. V Romunijo bo odpeljal štiri skakalce, in sicer tri člane A-reprezentance, Lovra Kosa, Žaka Mogela in Žigo Jančarja ter člana B-ekipe, Žigo Jelarja.

Z vsemi najboljšimi bosta tako ženska kot moška reprezentanca nastopili na naslednji postaji po Rašnovu, v italijanskem Predazzu, ki bo v tretjem septembrskem tednu gostil generalko za prihajajoče olimpijske igre, ki bodo februarja prihodnje leto.

