Slovenke bodo v Avstriji lovile nove stopničke

Smučarke skakalke bodo ob 15.30 nastopile na edini posamični preizkušnji v Ramsauu. Vstopnico za tekmo so si priskakale štiri Slovenke, tri so kvalifikacije končale med prvo šesterico.

Skakalke so se iz Nemčije preselile v Avstrijo, kjer bo popoldne edina posamična tekma. Slovenski trener Zoran Zupančič bo lahko računal na štiri skakalke. Urša Bogataj je četrtkove kvalifikacije končala na tretjem mestu, Nika Križnar je bila četrta, Ema Klinec šesta, Špela Rogelj pa 15. Katra Komar in Maja Vtič, ki sta v slovenski ekipi zamenjali Niko Prevc in Jernejo Brecl, sta bili na 42. oziroma 48. mestu prekratki za tekmo.

Znova je v kvalifikacijah blestela vodilna skakalka svetovnega pokala Marita Kramer, ki je najbližjo zasledovalko Saro Takanaši prehitela za skoraj osem točk.

Današnja tekma se bo začela ob 15.30.

Ramsau in Hinzenbach v skupni akciji za Alpsko krono Avstrijski organizatorji so predstavili novost, imenovano Alpska krona. Skakalka, ki bo na treh tekmah (petkove v Ramsauu in dveh februarskih v Hinzenbachu) zbrala največ točk, bo zmagovalka t. i. Alpske krone. Za nagrado bo prejela deset tisoč evrov. Avstrijska zveza upa, da bo Alpska krona tudi v prihodnjih sezonah del programa svetovnega pokala.

Pred Ljubnim še državno prvenstvo

Skakalke bodo imele po Ramsauu dvotedenski tekmovalni premor v svetovnem pokalu, ta se bo konec leta nadaljeval na Ljubnem ob Savinji, kjer bodo opravile dve preizkušnji. Slovenke bodo 22. decembra v Planici tekmovale še na zimskem državnem prvenstvu.

Ramsau, posamična tekma



