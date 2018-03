Pričakovani poljub in nov dokaz izjemnosti Tine Maze

KRALJICA SEZONE: MIKAELA SHIFFRIN

Najboljša alpska smučarka na svetu Mikaela Shiffrin je v nedavno končani sezoni svetovnega pokala konkurenci pokazala premoč in nakazala dodatne rezerve, obenem pa se je lahko sama vnovič prepričala tudi, kako izjemen podvig je pred petimi sezonami uspel točkovni rekorderki Tini Maze.

Drugi poljub velikega kristalnega globusa. Foto: Getty Images

V petek je minilo natančno pet let od trenutka, ko je tedaj komaj 18-letna Mikaela Shiffrin v zadnjem slalomu sezone v Lenzerheideju Tini Maze slekla rdečo majico vodilne slalomistke ter prejela svoj prvi mali kristalni globus. Do danes je sicer krstni slalomski lovoriki v domači vitrini dodala še dodatne štiri male in dva velika globusa. Zadnjega je v svojem slogu poljubila danes. Pričakovano, predvsem pa prepričljivo in zasluženo.

A vrnimo se še v leto 2013 … Že dan po slalomski zaušnici, ki je Mazejevo sprva bolela zaradi dejstva, da je imela zmago in globus praktično že v žepu, nato pa tudi zaradi ugotovitve, da prav v slalomu ni nato osvojila nobene kolajne na velikih tekmovanjih, je lahko mlada Američanka le odprtih ust spremljala Korošičino zadnje dejanje veličastne sezone. Mazejeva je namreč v velikem slogu dobila zadnji veleslalom, po katerem je v roke prejela tudi veliki kristalni globus, predvsem pa postavila točkovni rekord – 2414 točk v eni sezoni.

Spomin na Lenzerheide 2013 in tekmo, na kateri je Shiffrinova ugnala Mazejevo. Foto: Getty Images

Nov dokaz edinstvenosti Tininega rekorda

Ko je letos Shiffrinova nizala zmage kot za stavo in imela kmalu po novem letu in slalomu v Flachauu ob zavidljivem povprečju (72,7 točke na tekmo) na svojem računu že 1381 točk, se je v smučarski karavani ugibalo o ogroženosti Tininega rekorda. Na koncu je ta ostal nedotaknjen. Še več, Shiffrinova je za svoj drugi globus potrebovala 1773 točk, kar je bilo še vedno kar 605 več od prve zasledovalke.

Možnosti za ponovitev Tininega podviga so se sicer v Američankinem primeru kot milni mehurček razblinile že kmalu po omenjenem slalomu v Flachauu. Že res, da se je bila Shiffrinova sposobna boriti za vrh v vseh disciplinah. Nikakor pa ni bila zmožna držati tako visokega ritma na vseh frontah skozi celotno sezono, zato je modro prilagodila svoj tekmovalni urnik ter stavila na preizkušen recept in hkrati z varne časovne oddaljenosti vnovič nehote osvetlila, kakšen mejnik je leta 2013 postavila najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov.

Kljub izjemnosti letos ni šlo vse kot po maslu. Foto: Reuters

Kakšen bo Mikaelin tekmovalni koncept v prihodnje, je še precejšnja uganka. Vsekakor ima smučarski potencial in predvsem spremljevalni štab ter čvrsto podporo opremljevalca za nadaljnje razvijanje vsestranskosti. Pri tem je s svojim štabom tudi zelo previdna, saj je bila že lani žrtve anksioznosti. Je pa že danes ena od tistih tekmovalk, ob katerih se lahko tekmice zgolj nemočno sprašujejo, kaj jim pravzaprav še preostane.

To velja predvsem za slalom, ki ostaja njena udarna disciplina in temelj njene (pre)moči. Ob zanjo značilni slalomski izvedbi je namreč na račun najbolj napredne tehnike in odličnega izkoristka opreme skorajda nepremagljiva, kar je letos dokazala s kar sedmimi zmagami na devetih tekmah, ob tem pa je dobila še dve paralelni preizkušnji.

Z jokerji v rokavu

Tudi v veleslalomu je znala pokazati, da je ob pravi izvedbi razred zase. Vseeno je na tekmah tekmicam puščala občutno več manevrskega prostora kot v slalomu. Z zmagovitim izletom v smukaško konkurenco je nasprotnica dala vedeti, da ima na zalogi še kar nekaj jokerjev. Tudi v kombinaciji, v kateri je sicer osvojila olimpijsko srebro, medtem ko pa ji v boju za veliki globus v tej disciplini niti ni bilo treba nastopiti.

Lahko je izbirala tekme, varčevala z močmi in ohranjala svežino za šampionske napade. Nastopila je na 26 tekmah sezone in ob tem le osemkrat ni stala na zmagovalnih stopničkah. Kar dvanajstkrat se je zavihtela na najvišjo stopničko. Ob razpršeni konkurenci v posamičnih disciplinah ter nihanjih tekmic je bilo to več kot dovolj za drugi veliki kristalni globus zaporedoma.

Slalom ostaja udarna moč smučarske kraljice. Foto: Getty Images

Ime sedanjosti in prihodnosti

Že če bi se od smučanja poslovila jutri, bi bil njen opus izjemen: dva velika globusa, pet malih, 43 zmag v svetovnem pokalu, dve zlati olimpijski kolajni in štirje naslovi svetovne prvakinje. A ker je smučarka iz ameriške zvezne države Kolorado, od koder se je sicer zaradi očetove službe za nekaj časa preselila v New Hampshire, ta teden dopolnila šele 23 let, gre verjeti, da je pred njo še niz sezon.

Uspešnih sezon? Zagotovila v športu seveda ni. Navsezadnje je tudi njeno kariero že delno zavrla poškodba. A če gre soditi po trenutni tehniki smučanja in dejstvu, da bo ob pomoči obsežnega štaba le stežka zaspala na lovorikah, se pozitiven odgovor ponuja kar sam po sebi. Različni zgodovinski rezultatski mejniki, s katerimi se za razliko od rojakinje Lindsey Vonn ne obremenjuje, pa se ob takšnem nadaljevanju zdijo več kot dosegljivi.