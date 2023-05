Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutna politika FIS ostaja v veljavi do nadaljnjega

Ruski in beloruski športniki še naprej ne morejo nastopati na tekmovanjih pod okriljem FIS.

Ruski in beloruski športniki še naprej ne morejo nastopati na tekmovanjih pod okriljem FIS. Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je pred kongresom potrdila, da ruski in beloruski športniki še naprej ne smejo sodelovati na dogodkih pod njenim okriljem.

Mednarodni olimpijski komite je pred nekaj tedni predlagal, da zveze po več kot letu prepovedi sodelovanja Rusov in Belorusov razmislijo in dopustijo, da se ti vrnejo na mednarodna tekmovanja. Nekatere zveze so jim prižgale zeleno luč, kar nekaj pa se je odločilo, da tega priporočila ne sprejme.

Med njimi je tudi FIS, pri kateri so dan pred današnjim kongresom potrdili, da so vrata Rusom in Belorusom na tekmovanjih pod njenim okriljem še vedno zaprta.

Foto: Sportida

"Trenutna politika FIS, ki ne dovoljuje udeležbe ruskih in beloruskih športnikov ter uradnih oseb na dogodkih FIS, bo ostala v veljavi do nadaljnjega," so zapisali na uradni spletni strani FIS.