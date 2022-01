Pred slovenskim parasmučarjem dva vrhunca sezone: Vse je mogoče

"Če se vse 'poklopi', spadam med deseterico," pred odhodom na svetovno prvenstvo na Norveško, kjer ga 19. in 21. januarja čakata tekmi v veleslalomu in slalomu, pravi 21-letni slovenski parasmučar Jernej Slivnik. To svetovno prvenstvo bo zanj prvi od dveh vrhuncev sezone, čez 53 dni se bo namreč udeležil še 13. zimskih paralimpijskih iger v Pekingu.

Jernej Slivnik ni debitant na največjih tekmovanjih. Na paralimpijskih igrah v Južni Koreji 2018 je v slalomu dosegel 12. mesto, v veleslalomu pa je odstopil. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 je bil deseti v slalomu in 17. v veleslalomu. Na letošnjem SP bo v slalomu in veleslalomu nastopil 19. in 21. januarja, do iger na Kitajskem pa je zdaj še nekaj več kot 50 dni.

"Rad bi izboljšal rezultate s prvega SP"

"Rad bi izboljšal svoje rezultate s prvega SP, sem pa v tej sezoni že dokazal v pokalu, da če se vse 'poklopi', spadam med deseterico." Foto: Sportida "Dobro se počutim, v zadnjih mesecih in tednih nam jo je malo zagodlo vreme. A zdaj so spet prave zimske razmere. Veselim se najprej Norveške, da tam pokažem najboljše predstave, upam, da mi bo v teh dveh mesecih uspelo. Rad bi izboljšal svoje rezultate s prvega SP, sem pa v tej sezoni že dokazal v pokalu, da če se vse 'poklopi', spadam med deseterico," je o prvem izzivu na današnji novinarski konferenci v Kranjski Gori dejal Slivnik, ki dodaja, da kljub velikemu pomenu za zdaj še ne razmišlja o igrah. "Tam smo vsi najboljši na kupu, organizacija je vrhunska in to je res krona vseh kron," je pomen paralimpijskih iger opisal Slivnik.

"Vse je mogoče"

"Vse je mogoče, tudi boljše od desetega mesta, verjamem, da bo z nekaj starti prišel tudi zelo viden rezultat," pravi Slivnikov trener Roman Podlipnik. Foto: Sportida "Jernej napreduje iz leta v leto. Verjamem, da je pred njim še nekaj korakov, dosegel bo še zelo dobre rezultate. V danih razmerah smo izkoristili, kar se je izkoristiti dalo. S tem delom, ki ga je vložil, bi lahko že letos naredil korak naprej," je pojasnil njegov trener Roman Podlipnik, ki je spregovoril tudi o pričakovanjih pred svetovnim prvenstvom in paralimpijskimi igrami: "Vse je mogoče, tudi boljše od desetega mesta, verjamem, da bo z nekaj starti prišel tudi zelo dober rezultat. Mogoče že letos ali pa kasneje. Verjamem pa, da ima lepo pot pred seboj."

Na paralimpijskih igrah bo slovenski predstavnik morda nastopil tudi v tretji disciplini, superveleslalomu. Če bo uspešno opravil test na februarskih tekmah svetovnega pokala v tej disciplini, v kateri do zdaj ni tekmoval, bi nato lahko startal tudi v Pekingu, je na novinarski konferenci potrdil trener Podlipnik, tretji start v Pekingu pa bo Slivnik lovil februarja na tekmah v Švici.

Velik pomen za slovenski parašport

Slivnik, 21-letnik s Hrušice, je kljub mladosti že izkušen tekmovalec v svetovnem pokalu, ima pa tudi nastope na svetovnem prvenstvu in paralimpijskih igrah. Slivnik smuča od leta 2009, na profesionalni ravni pa zadnjih pet let, ko sodeluje s trenerjem Podlipnikom. Leta 2015 je kot 14-letnik nastopil na prvem tekmovanju v Landgraafu in na svoji prvi tekmi v mladinski konkurenci tudi zmagal. Januarja 2016 pa je kot 15-letnik prvič sodeloval na tekmi svetovnega pokala v paraalpskem smučanju, takrat je še kot predtekmovalec nastopil v Kranjski Gori.

"Smučišča v Sloveniji žal še niso prilagojena invalidom, veseli pa me, da imamo v tej uspešni zgodbi Jerneja, ki razvija panogo sedečega smučanja." Foto: Sportida

V letošnji sezoni nastopa na tekmah evropskega in svetovnega pokala. V evropskem pokalu je že prišel na stopničke, v svetovnem pa je bil v tej sezoni najvišje na osmem mestu v St. Moritzu.

"Paralimipijske zimske igre so za nas pomembne, ker ta del težje vstopa v sistem športa invalidov. Smučišča v Sloveniji žal še niso prilagojena invalidom, veseli pa me, da imamo v tej uspešni zgodbi Jerneja, ki razvija panogo sedečega smučanja. Veseli smo, da se je s trenerjem Romanom Podlipnikom že približal svetovnemu vrhu, naša naloga pa je, da tej navezi omogočimo uspešne nastope," je na novinarski konferenci dejal Damijan Lazar, predsednik krovne zveze za šport invalidov − slovenskega paralimpijskega komiteja.

