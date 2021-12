Slivnik zadovoljen po tekmah v St. Moritzu

Slovenski parasmučar Jernej Slivnik je danes končal nastope na seriji tekem svetovnega pokala v švicarskem St. Moritzu. Kljub današnjemu odstopu je bil najboljši slovenski smučar invalid zadovoljen z doseženim, saj so bile te tekme dobro ogrevanje pred nadaljevanjem sezone s svetovnim prvenstvom in paraolimpijskimi igrami.

Z današnjim slalomom v St. Moritzu se je v tem švicarskem smučarskem središču končala serija petih tekem, izvedli so tri veleslalome in dva slaloma.

Danes je Jernej Slivnik odstopil v prvi vožnji in tako ostal brez uvrstitve. Zmagal je Nizozemec Jeroen Kampschreur, drugi je bil Norvežan Jesper Pedersen, tretji pa Italijan Rene De Silvestro.

"Našel sem tiste občutke in potrditve"

"Konkurenca je res huda in če želiš biti konkurenčen, moraš tvegati." Foto: Ana Kovač "S tem tednom v St. Moritzu sem kar zadovoljen. Našel sem tiste občutke in potrditve. Ko grem na polno in se mi izide brez napak, sem lahko blizu najboljšim. Konkurenca je res huda in če želiš biti konkurenčen, moraš tvegati. Sedaj nekaj dni počitka, potem pa že nadaljevanje priprav. Januarja me čaka svetovno prvenstvo na Norveškem," je po tekmah v Švici dejal slovenski parasmučar.

V Švici je bila v teh dneh zbrana svetovna elita parasmučarjev, tekmovanj se je udeležilo 134 parašportnikov iz 30 držav, prvič v tej sezoni so se karavani pridružili tudi Američani, najštevilčnejše zastopstvo so imele Japonska, Avstrija in Švica.

V St. Moritzu najvišje v ponedeljek, ko je bil osmi

Na prejšnjih tekmah v St. Moritzu je bil Slivnik najvišje v ponedeljek, ko je bil v slalomu osmi, v veleslalomih pa je dosegel tri enajsta mesta. Sezono svetovnega pokala je sicer začel v začetku meseca z 12. mestom na veleslalomu v kraju Steinach am Brenner, pred tem je v Resterhöheju na dveh slalomih evropskega pokala dosegel dve tretji mesti.

Svetovno prvenstvo v norveškem Lillehammerju bo na sporedu med 8. in 23. januarjem naslednje leto, paraolimpijske igre v Pekingu pa med 4. in 13. marcem.

