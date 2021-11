Parasmučar Slivnik sezono začel z dvema tretjima mestoma

Uvod v paraolimpijsko sezono je bil za 21-letnega Jerneja Slivnika zelo uspešen. Na slalomih evropskega pokala v avstrijskem Resterhöheju je bil tako v soboto kot danes tretji, s čimer je postavil dobre temelje za nadaljevanje, ko se bo meril tudi na tekmah najvišje ravni.

Zadovoljen z uverturo, ima pa še prostor za napredek

"Danes spet tretje mesto, vendar pa sta bili to vožnji brez večjih napak. Vesel sem za ta dva rezultata in da sem uspešno odprl sezono. Bilo je kar nekaj novih in dobrih tekmovalcev, kar me veseli, da je konkurenca iz leta v leto močnejša," je po uvodnih nastopih dejal Hrušičan in dodal: "Občutki na snegu in same vožnje so bile na odsekih že zelo dobre. Tudi pristop na tekmi je bil pravi že od samega starta. Imam pa še prostor za napredek in grem pozitivno v nove treninge in tekme."

Na prvih tekmah svetovnega pokala bo Slivnik nastopil v avstrijskem prizorišču Steinach am Brenner med 7. in 10. decembrom, svetovno prvenstvo za parasmučarje v norveškem Lillehammerju bo med 8. in 23. januarjem naslednje leto, največje tekmovanje, paraolimpijske igre v Pekingu, pa med 4. in 13. marcem.

