Pred skakalkami nemški izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarke skakalke so se po Rusiji in Norveški preselile v Nemčijo, kjer bodo v petek in soboto tekmovale na veliki skakalnici. Kvalifikacije za petkovo tekmo bodo danes ob 18. uri, ko bo po petkovo vstopnico skočilo tudi šest Slovenk.