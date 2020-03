Pošlji "zdrav razum" na 1919

"Zaradi velike finančne škode, ki smo jo utrpeli, so lahko ogrožene prihodnje prireditve, predvsem pa razvoj skakalnega športa v Sloveniji. Zato vsi, ki bi želeli finančno podpreti smučarske polete v Planici, skakalce in mlade talente, lahko donirajo finančna sredstva prek SMS-sporočila PLANICA5 (vrednost 5,00 evra) ali PLANICA1 (vrednost 1,00 evra) na številko 1919 ali jih nakažejo neposredno na TRR Smučarske zveze Slovenije – Organizacijskega komiteja Planica," se glasi sporočilo za javnost in zapis na spletni strani Smučarske zveze Slovenije.

Res je, Planica je slovenski športni ponos. Tekme pod Poncami športni praznik brez primere. Skakalci že vrsto let eni od nacionalnih junakov, ki v športnem diskurzu na vrednostni lestvici pogosto celo prekašajo mnoge tekmovalce iz globalno bolj razširjenih panog. Smučarski skoki pa so šport, ki v slovenski športni kulturi nima zgolj privzdignjenega statusa, temveč v medijskem prostoru celo zelo močno privilegiranega. Toda … Da, toda. Nadaljevanje gotovo ne bi bilo potrebno. Pa je.

Razumeti gre razočaranje velikega bataljona skakalnih delavcev, ki so bodisi vrsto mesecev garali na administrativni ravni bodisi – večinoma kar prostovoljno – pripravljali Letalnico bratov Gorišek. Razumeti gre tudi močno stisko organizatorjev, ki se zavedajo grozečih rdečih številk, ter velikega izziva, pred katerim se je znašla Smučarska zveza Slovenije. Ta namreč pomemben del prihodkov dobiva prav prek pokala Vitranc in Planice. Prisluhniti pa velja tudi ozki skakalni družini, katere delo utegne biti zaradi izpada prihodkov v prihodnje ohromljeno. Toda … Da, znova toda …

Toda termin poziva k donacijam in predvsem naslovniki v tem primeru ne odsevajo realnega stanja, v katerem se je znašla država. Dovolj pove že nekaj klikov na spletno stran Statističnega urada RS, kjer resda ne pridemo do informacij o tem, za koliko je v zadnjih letih v proračunu planiških tekem prihodek prekašal odhodke, zato pa hitro pridemo do podatka o več kot 13 odstotkih oseb, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine. Ali pa do številke 16, ki se nanaša na odstotek oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine ali so resno materialno prikrajšane oziroma živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo.

A tudi če spregledamo zgornje podatke, nikakor ne moremo mimo aktualnih dogodkov v državi in velike negotovosti, povezane z epidemijo koronavirusa, obenem pa si tudi ne gre zatiskati oči pred stanjem, ki Slovenijo čaka, ko se bo zdravstveni položaj izboljšal.

Res je, šport ni le šov in zabavljaštvo. Je tudi posel. Posel, ki bo v času te krize trpel. In že trpi. Toda … Da, znova toda. Poziv k tovrstnim donacijam je v prvi vrsti ozkogleden marketinški spodrsljaj, ki se je pripetil v skrajno neprimernem času in nima prav veliko skupnega z zdravim razumom in vsem pozivom k enotnosti in empatiji ob veliki nacionalni preizkušnji.