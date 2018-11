Poseben trenutek za legendarnega nemškega skakalca, oči uprte tudi v Prevca

Skakalci so pretekli konec tedna v Wisli vstopili v novo sezono, od petka do nedelja pa bodo spet aktivni v Ruki na Finskem. Na delu bomo videli tudi povratnika Severina Freunda in našega Domna Prevca.

Uvod v sezono je postregel s presenetljivim zmagovalcem Jevgenijem Klimovom. Nekdanji nordijski kombinatorec je poleti blestel, a zima ponavadi na vrhu prinese drugačne obraze. Rus je spremenil ta tok ter na posamični tekmi pometel s konkurenco in se veselil prve zmage v svetovnem pokalu. To je bila šele njegova četrta uvrstitev med najboljšo deseterico, lani januarja pa je na primere v Innsbrucku osvojil tretje mesto. Na naslednji postojanki v Ruki bo tako nosil rumeno majico vodilnega.

Po skoraj dveh letih vrnitev velikega Severina Freunda

A na Finskem oči ne bodo uprte le vanj. Veliko jih bo tudi v Nemca Severina Freunda, ki se vrača po ponovni rehabilitaciji operiranega kolena. Praktično dve leti je že od tega, ko smo ga nazadnje videli na delu. Januarja 2017 v Innsbrucku je še skakal v kvalifikacijah, nato pa si na enem izmed treningov strgal kolenske križne vezi. Poškodba se mu je ponovila še lani poleti in sanje o olimpijskih igrah v Pjongčangu so se v hipu razblinile.

Severin Freund in Domen Prevc bosta aktivna v Ruki, medtem ko Peter še ne. Foto: Sportida

"Kuusamo je odličen kraj za vrnitev, saj se mi je tu vedno dobro izšlo," je pred odhodom na Finsko dejal Freund, ki je v letih 2012 in 2016 v tem finskem skakalnem središču že zmagal.

Domen Prevc za Wislo še ni bil pripravljen. Kako bo z Ruko?

Kadrovske spremembe so se zgodile tudi v slovenskem taboru. Tomaž Naglič se začasno poslavlja od karavane svetovnega pokala, vanjo pa se bo vključil Domen Prevc, ki za Wislo še ni bil v pravi formi. "Uradno sem bil do zadnjega v igri za Wislo, a realno ne. Na treningu se vidi, da skoki niso bili na pravi ravni, na taki, kot bi si želel, zato ne grem v Wislo. Zaradi tega nisem jezen, to razumem kot realno stanje, vem, da nisem pripravljen za tekme svetovnega pokala. Morda bi dosegel mesto med 25. in 30., a to ni tisto, česar si želim. Želim si dosegati vrhunske rezultate, zato ostajam doma. Izkoristil bom dodaten konec tedna za dodatne priprave in potem potoval v Ruko," je pred začetkom sezone dejal najmlajši od bratov Prevc.

Domen Prevc se bo v svetovni pokal vrnil ta konec tedna, njegov brat Peter pa bo moral še nekoliko počakati. Foto: Vid Ponikvar

Ob sebi bo imel še šesterico slovenskih skakalcev. Timi Zajc je bil na prvi postojanki z odličnim četrtim mestom najboljši slovenski mož, nastopili pa bodo še Jernej Damjan, Anže Lanišek, Žak Mogel, Bor Pavlovčič in Anže Semenič.

V karavani svetovnega pokala prav tako z nestrpnostjo pričakujejo vrnitev Petra Prevca, ki je uvod v sezono izpustil zaradi težav z gležnjem, ki jih je imel v pripravljalnem obdobju. Če bo vse tako, kot bi moralo biti, ga bomo lahko videli na delu v Engelbergu, tik pred začetkom prestižne novoletne turneje.