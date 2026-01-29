Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
29. 1. 2026,
10.28

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Polona Klemenčič Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Četrtek, 29. 1. 2026, 10.28

44 minut

Polona Klemenčič

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Polona Klemenčič | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

- rojena: 16. aprila 1997
- prebivališče: Kranj
- višina: 166 cm
- poklic: zaposlena na Mors
- klub: TSK Triglav Kranj
- trenerka: Janez Marič

- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, skupinski start, štafeta, mešana štafeta

* Največji uspehi:
- OI:
19. mesto, Peking 2022, posamično
51. mesto, Peking 2022, zasledovanje
59. mesto, Peking 2022, sprint

- SP:
7. mesto, Oberhof 2023, mešani pari
8. mesto, Oberhof 2023, sprint
8. mesto, Lenzerheide 2025, štafeta
9. mesto, Nove Mesto 2024, skupinski start
12. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta
12. mesto, Oberhof 2023, štafeta
17. mesto, Lenzerheide 2025, posamično
19. mesto, Oberhof 2023, skupinski start
22. mesto, Oberhof 2023, zasledovanje
25. mesto, Lenzerheide 2025, skupinski start

- svetovni pokal:
10. mesto, Hochfilzen 2025, sprint
10. mesto, Östersund 2022, posamično
13. mesto, Östersund 2022, skupinski start
17. mesto, Nove Mesto 2026, skupinski start
18. mesto, Annecy 2025, skupinski start
20. mesto, Hochfilzen 2025, zasledovanje
20. mesto, Östersund 2025, posamično
21. mesto, Annecy 2025, sprint
23. mesto, Ruhpolding 2026, sprint
24. mesto, Ruhpolding 2026, zasledovanje

- MSP:
7. mesto, Brezno 2017
- izid sezone: 10. sprint, Hochfilzen

- prisotnost na družbenih omrežjih: @poloncaklemencic
- zadnja knjiga ali film: Hitri in drzni
- hobiji: branje, kvačkanje
- moto/navdihujoč citat: "Vse se da, če se hoče."

Vir: STA

Polona Klemenčič Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.