44 minut
Polona Klemenčič
- rojena: 16. aprila 1997
- prebivališče: Kranj
- višina: 166 cm
- poklic: zaposlena na Mors
- klub: TSK Triglav Kranj
- trenerka: Janez Marič
- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, skupinski start, štafeta, mešana štafeta
* Največji uspehi:
- OI:
19. mesto, Peking 2022, posamično
51. mesto, Peking 2022, zasledovanje
59. mesto, Peking 2022, sprint
- SP:
7. mesto, Oberhof 2023, mešani pari
8. mesto, Oberhof 2023, sprint
8. mesto, Lenzerheide 2025, štafeta
9. mesto, Nove Mesto 2024, skupinski start
12. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta
12. mesto, Oberhof 2023, štafeta
17. mesto, Lenzerheide 2025, posamično
19. mesto, Oberhof 2023, skupinski start
22. mesto, Oberhof 2023, zasledovanje
25. mesto, Lenzerheide 2025, skupinski start
- svetovni pokal:
10. mesto, Hochfilzen 2025, sprint
10. mesto, Östersund 2022, posamično
13. mesto, Östersund 2022, skupinski start
17. mesto, Nove Mesto 2026, skupinski start
18. mesto, Annecy 2025, skupinski start
20. mesto, Hochfilzen 2025, zasledovanje
20. mesto, Östersund 2025, posamično
21. mesto, Annecy 2025, sprint
23. mesto, Ruhpolding 2026, sprint
24. mesto, Ruhpolding 2026, zasledovanje
- MSP:
7. mesto, Brezno 2017
- izid sezone: 10. sprint, Hochfilzen
- prisotnost na družbenih omrežjih: @poloncaklemencic
- zadnja knjiga ali film: Hitri in drzni
- hobiji: branje, kvačkanje
- moto/navdihujoč citat: "Vse se da, če se hoče."
