Polona Klemenčič

- rojena: 16. aprila 1997

- prebivališče: Kranj

- višina: 166 cm

- poklic: zaposlena na Mors

- klub: TSK Triglav Kranj

- trenerka: Janez Marič

- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, skupinski start, štafeta, mešana štafeta

* Največji uspehi:

- OI:

19. mesto, Peking 2022, posamično

51. mesto, Peking 2022, zasledovanje

59. mesto, Peking 2022, sprint

- SP:

7. mesto, Oberhof 2023, mešani pari

8. mesto, Oberhof 2023, sprint

8. mesto, Lenzerheide 2025, štafeta

9. mesto, Nove Mesto 2024, skupinski start

12. mesto, Oberhof 2023, mešana štafeta

12. mesto, Oberhof 2023, štafeta

17. mesto, Lenzerheide 2025, posamično

19. mesto, Oberhof 2023, skupinski start

22. mesto, Oberhof 2023, zasledovanje

25. mesto, Lenzerheide 2025, skupinski start

- svetovni pokal:

10. mesto, Hochfilzen 2025, sprint

10. mesto, Östersund 2022, posamično

13. mesto, Östersund 2022, skupinski start

17. mesto, Nove Mesto 2026, skupinski start

18. mesto, Annecy 2025, skupinski start

20. mesto, Hochfilzen 2025, zasledovanje

20. mesto, Östersund 2025, posamično

21. mesto, Annecy 2025, sprint

23. mesto, Ruhpolding 2026, sprint

24. mesto, Ruhpolding 2026, zasledovanje

- MSP:

7. mesto, Brezno 2017

- izid sezone: 10. sprint, Hochfilzen

- prisotnost na družbenih omrežjih: @poloncaklemencic

- zadnja knjiga ali film: Hitri in drzni

- hobiji: branje, kvačkanje

- moto/navdihujoč citat: "Vse se da, če se hoče."



Vir: STA