1 ura
Rok Marguč
- rojen: 25. maja 1986
- prebivališče: Celje
- višina: 181 cm
- poklic: zaposlen na policiji
- klub: SBK Viharnik
- trener: Metod Marguč, Dragan Bosnič
* Največji uspehi:
- OI:
5. mesto, Soči 2014, paralelni veleslalom
12. mesto, Soči 2014, paralelni slalom
17. mesto, Pyeongchang 2018, paralelni veleslalom
23. mesto, Vancouver 2010, paralelni veleslalom
- SP:
1. mesto, Stoneham, 2013, paralelni slalom
2. mesto, La Molina 2011, paralelni veleslalom
3. mesto, Kreischberg 2015, paralelni slalom
3. mesto, La Molina 2011, paralelni slalom
- MSP:
2. mesto, Zermatt 2005 paralelni veleslalom,
6. mesto, Klinovec 2004, paralelni veleslalom
6. mesto, Vivaldi park, 2006, paralelni veleslalom
- svetovni pokal:
1. mesto, Arosa 2013, paralelni veleslalom
2. mesto, Lackenhof 2018, paralelni veleslalom
2. mesto, Kayseri 2016, paralelni veleslalom
2. mesto, Moskva 2011, paralelni slalom
3. mesto, Berchtesgaden 2023, paralelni slalom
3. mesto, Rogla 2019, paralelni veleslalom
3. mesto, Winterberg 2018, paralelni slalom
3. mesto, Moskva 2016, paralelni slalom
3. mesto, Winterberg 2016, paralelni slalom
3. mesto, Bad Gastein 2008, paralelni slalom
3. mesto, Furano 2007, paralelni veleslalom
- prisotnost na Instagramu: @margucnaboardu
- vzornik/ca: oče Metod Marguč
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: SP v deskanju 2013 in OI 2010 v Vancouvru
- zadnja knjiga ali film/serija: knjiga: Pot (Nejca Zaplotnika), TV in filmov ne gleda
- hobiji: kajtanje, igranja saksofona
- moto/navdihujoč citat: "Samo en dan naenkrat."