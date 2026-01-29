Rok Marguč

- rojen: 25. maja 1986

- prebivališče: Celje

- višina: 181 cm

- poklic: zaposlen na policiji

- klub: SBK Viharnik

- trener: Metod Marguč, Dragan Bosnič

* Največji uspehi:

- OI:

5. mesto, Soči 2014, paralelni veleslalom

12. mesto, Soči 2014, paralelni slalom

17. mesto, Pyeongchang 2018, paralelni veleslalom

23. mesto, Vancouver 2010, paralelni veleslalom

- SP:

1. mesto, Stoneham, 2013, paralelni slalom

2. mesto, La Molina 2011, paralelni veleslalom

3. mesto, Kreischberg 2015, paralelni slalom

3. mesto, La Molina 2011, paralelni slalom

- MSP:

2. mesto, Zermatt 2005 paralelni veleslalom,

6. mesto, Klinovec 2004, paralelni veleslalom

6. mesto, Vivaldi park, 2006, paralelni veleslalom