Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 3. 2026,
11.35

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Rok Marguč Gloria Kotnik

Sobota, 7. 3. 2026, 11.35

1 ura, 27 minut

Svetovni pokal, deskanje, Špindleruev Mlyn

Deskarji na Češkem brez sklepnih nastopov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gloria Kotnik | Gloria Kotnik je v ženski konkurenci osvojila 18. mesto. | Foto Filip Barbalić

Gloria Kotnik je v ženski konkurenci osvojila 18. mesto.

Foto: Filip Barbalić

Slovenija v finalnem delu svetovnega pokala paralelnega slaloma deskarjev na snegu v Špindleruvem Mlynu ne bo imela svojega predstavnika. Gloria Kotnik je v ženski konkurenci osvojila 18. mesto in četrtfinale zgrešila za 15 stotink, Rok Marguč je bil v moški konkurenci 25.

Kotnik je z 12. izidom solidno nastopila na rdeči progi, ponesrečil pa se je nastop na modri, kjer je bila šele 26. med 31 tekmovalkami in je ostala brez četrtfinala.

Najhitrejša je bila Japonka Tsubaki Miki z izjemno vožnjo na modri postavitvi. Domač teren je za drugo mesto izkoristila aktualna olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu Čehinja Zuzana Maderova, ki je zaostala 68 stotink sekunde, tretja je bila dobitnica brona z OI Italijanka Lucia Dalmasso.

V moški konkurenci je slovenske barve branil le Rok Marguč in prikazal dva povprečna nastopa. Najhitrejši so bili Italijani, saj so se na prvih treh mestih zvrstili Daniele Bagozza, Aaron March in Gabriel Messner.

Rok Marguč Gloria Kotnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.