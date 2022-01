Poljaki po Stochu ostali še brez dveh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dawid Kubacki in Pawel Wasek pozitivna testiranju na novi koronavirus

Dawid Kubacki, ki v letošnji sezoni ne najde prave forme, je bil na pozitiven na testiranju na novi koronavirus in bo izpustil tekme v Zakopanah.

Dawid Kubacki, ki v letošnji sezoni ne najde prave forme, je bil na pozitiven na testiranju na novi koronavirus in bo izpustil tekme v Zakopanah. Foto: Reuters

Potem ko se je v sredo poškodoval Kamil Stoch , so pred domačim koncem tedna v Zakopanah ostali še brez Dawida Kubackega in Pawla Waska. Oba sta bila pozitivna na testiranju na novi koronavirus.

Poljski skakalni tabor bo na sobotni ekipni tekmi in nedeljski posamični na skakalnici Wielka Krokiew močno oslabljen. V sredo si je med ogrevanjem pred treningom gleženj poškodoval Kamil Stoch, ki naj bi se na skakalnice vrnil šele čez dva tedna, tako da Poljake skrbi, da bo moral izpustiti olimpijske igre v Pekingu.

Dan za tem sta bila Dawid Kubacki in Pawel Wasek pozitivna na testiranju na novi koronavirus, tako da bosta izpustila preizkušnji v Zakopanah. Oba sta na nedeljski ekipni tekmi reprezentanci pomagala do petega mesta.

Poljaki so ostali brez treh skakalcev od prvih petih, ki so v svetovnem pokalu uvrščeni najvišje. Ekipo sestavljajo: Piotr Zyla, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczol, Andrzej Stekala, Jan Habdas, Stefan Hula, Kacper Juroszek, Maciej Kot, Klemens Muramka in Tomasz Pilch.

V petek bodo v Zakopanah ob 18. uri izvedli kvalifikacije za nedeljsko tekmo (16. uri), v soboto ob 16. uri sledi ekipna preizkušnja.