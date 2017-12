Po snežnem metežu še hladna prha za Slovenke

OD NAŠEGA POROČEVALCA IZ LIENZA

Ker so prav vse slovenske slalomistke svoj nastop v Lienzu končale že po prvi vožnji, so si lahko nadaljevanje zmagovitega niza Mikaele Shiffrin, ki se je še petič v sezoni zavihtela na najvišjo stopničko, ogledale kar pred malimi zasloni.

Mikaela Shiffrin ostaja prepričljivo najboljša v skupnem seštevku svetovnega pokala. Foto: Reuters

Dan pred tekmo je v Lienzu lilo kot iz škafa. Popoldne se je dež prelevil v sneg. Do jutra so organizatorji, ki so pred tem prav na podlagi vremenske napovedi zamenjali urnik ter slalomsko preizkušnjo postavili pred veleslalomsko, odstranili več kot 30 centimetrov ter tako pripravili oder za novo zmago Mikaele Shiffrin.

Po novem zmagoslavju je sicer dišalo še zjutraj, ko si je z na videz lahkotno vožnjo, predvsem pa izjemno dinamično in hitro, priborila kar sekundo in 16 stotink prednosti pred prvo zasledovalko. Tudi na dodobra načeti drugi progi je bila hitra. Ne najhitrejša. A zmaga ni bila niti malo vprašljiva. Na koncu je za 89 stotink ugnala Švicarko Wendy Holdener, tretja pa je bila Švedinja Frida Hansdotter.

Za izjemno Američanko je bil to zgolj 116. nastop v svetovnem pokalu. Prav jutri bo minilo šest let, odkar je prav v Lienzu prvič stopila na oder za zmagovalke. Takšnih tekem je bilo zdaj že kar 52, slavila pa je kar 36 zmag. Današnja je bila že peta v tej sezoni.

Foto: Reuters

Hladna prha za Slovenke

Precej bolj kislih obrazov pa so bili v slovenskem taboru, za katerega se je slalomska preizkušnja v Lienzu, ki si prednovoletne preizkušnje v koledarju svetovnega pokala bienalno izmenjuje s Semmeringom, končala že po prvem teku. Najboljša slovenska slalomistka Ana Bucik je odstopila že po prvem merjenju vmesnega časa, Maruša Ferk je po spodbudnem začetku preveč upočasnila tempo in na 31. mestu finale zgrešila za pet stotink sekunde. Še krepko počasnejša je bila po hudi napaki po štartu Meta Hrovat, medtem ko pa je Klara Livk odstopila.

Ana Bucik je tekmo končala v snegu. Foto: Reuters

Glavni trener Denis Šteharnik, ki je imel zaradi tesnega sodelovanja s Srbijo in Neveno Ignjatović sicer delo tudi v drugem teku, je tako analizo lahko opravil že pred poldnevom. Pri tem je bil kritičen do izvedbene ravni. "To so dnevi, ki bi jih najraje kar pozabili," je dejal in dodal: "Na treningu je stanje povsem drugačno. Zakaj je na tekmi drugače? Tokrat zaradi odpovedi ogrevalne vožnje. A tudi konkurenca je ni imela. Zakaj torej takšne stvari naše punce zmotijo, drugih pa ne? To bomo preprosto morali rešiti."

Ana Bucik: Raje smučam hitro in delam napake, kot pa …

Nejevoljno je v ciljni areni z glavo zmajevala tudi prva slovenska slalomistka Bucikova, ki je pri enem od desnih zavojev proti hribu plačala ceno za pretirano obremenitev zgornje smuči. "Ta sneg ne dopušča napak. Jaz nisem bila dovolj natančna. Vseeno pa verjamem, da sem dobro začela. Nato pa … Napake so del smučanja. Žal pa mi je, da dobrih voženj, ki jih kažem v zadnjem obdobju, ne uprizorim na tekmi. Vseeno raje smučam hitro in ob tem delam napake, kot pa da bi bila počasna in natančna. Verjamem, da bo prišla tekma, na kateri se mi bo vse poklopilo," je dejala Primorka.

Denis Šteharnik ni mogel biti zadovoljen s predzadnjo tekmo v koledarskem letu 2017. Foto: MaPa

Še veliko bolj poklapana je bila Maruša Ferk, ki je v cilju dolgo trepetala za preboj v drugi tek, na koncu pa je obžalovala predvsem popuščanje v ciljni strmini. "Ne vem, kaj se je dogajalo med zadnjimi desetimi vratci, da mi je tempo tako zelo upadel. Jezna sem, saj sem po dveh tretjinah dobrega smučanja, ko sem se borila tudi po kakšni drobni napaki, popustila tam, kjer se je tekma odločala," je dejala Ferkova ter uteho iskala v dobrem začetku, za katerega pravi, da ga bo poskušala po novem letu v Zagrebu raztegniti na vso progo.

Veleslalomska priložnost

Več si v slovenskem taboru obetajo od petkovega veleslaloma, na katerem bodo nastopile Ana Drev, Tina Robnik, Neja Dvornik, Bucikova in Hrovatova. "Optimist sem bil že pred slalomom, zdaj sem pred veleslalomom. Verjamem, da lahko obrnemo ploščo. S pravim pristopom stavim na lep ekipni uspeh. Punce so na ustrezni ravni pripravljenosti," napoveduje Šteharnik.