Po grozljivki v Italiji: Norvežanka in Avstrijka z zlomljenima nogama

Današnji zmago domačinke Federice Brignone na superveleslalomu svetovnega pokala v Val di Fassi sta zasenčila grozljiva padca Kajse Vickhoff Lie in Rosine Schneeberger. Norvežanko in Avstrijko so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, popoldne pa so iz njunih zvez sporočili, da sta obe utrpeli zloma nog.