Po domači budilki nov preizkus za predbožičnega junaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec pred vrnitvijo na veleslalomsko progo svetovnega pokala verjame, da je zadržal predbožično formo, ki mu je prinesla krstno zmago v Saalbachu. Prikimal mu je tudi trener Klemen Bergant in dodaja, da se pristop z napadalnim izzivanjem ne sme spremeniti.

Že ob 6.45 bo v četrtek oživela sedežnica pod Vitrancem v Podkorenu. Najboljšega slovenskega veleslalomista in zadnjega zmagovalca tekme svetovnega pokala v tej disciplini Žana Kranjca namreč na domačem tekmovalnem poligonu čaka še zadnji trening pred selitvijo v Adelboden. "Veselim se te tekme. Po zadnji zmagi v Saalbachu sem še bolj samozavesten. Vem, kaj prinaša uspeh. Vem, kaj moram storiti. Kar lahko obljubim, je, da bom skušal ponoviti svoje najboljše vožnje," proti pregovorno zahtevni in selektivni švicarski klasiki, ki mu je do sedaj že prinesla nekaj zadovoljstva (lani je bil peti, predlani pa 15.), pogleduje Žan.

Forma ni izpuhtela

V premoru med veleslalomoma v Saalbachu in Adelbodnu je ob treningih nastopil na dveh slalomih svetovnega pokala. V Madonni di Campiglio je bil odličen enajsti, v Zagrebu pa je po odločni predstavi šele po napaki tik pred ciljem prvega teka ostal brez finala. "Čeprav se ve, kaj je moja paradna disciplina, pa tudi v slalomu vselej, ko sem na štartu, želim vsaj v finale. Zdaj pa sem seveda osredotočen predvsem na veleslalom. Dobro smučam. Po novem letu me je sicer na kratko zaustavila neke vrste trebušna viroza, a sem se hitro vrnil. Počutim se dobro. Verjamem, da forma ni izpuhtela," pravi veleslalomski prvokategornik, ki bo v Adelbodnu nastopil tudi v slalomu.

Spomin na predbožično zmago je še živ. Foto: Sportida

"Izzivanje, smučanje na meji"

Pričakovanja? Napad na stopničke? "Seveda želim na stopničke, tudi na najvišjo. A držim se naših načel, po katerih je na prvem mestu smučanje. Šele z dobrimi predstavami prihajajo tudi rezultati," se konkretnim napovedim izmika 26-letni Bukovčan, ki tudi po zagotovilih vselej odkritega in motivacijsko usmerjenega trenerja Klemna Berganta ohranja visoko raven smučanja. Zadovoljen je bil tudi z njegovo slalomsko napadalnostjo. "Deluje dobro. Ne tekmi pa … Moral bo izzivati, torej smučati na meji. Brez tega ni vrhunskih rezultatov," po dodatnih treningih na Sljemenu nad Zagrebom razmišlja trener Bergant.

Nova okoliščina: prvič po zmagi

V Adelbodnu, kamor potujeta tudi Štefan Hadalin in Jakob Špik (prvi bo nastopil v obeh disciplinah, drugi le v slalomu), pa Kranjca čaka tudi povsem nov položaj. Prvič bo v veleslalomu nastopil po zmagi. Da ne gre za povsem nedolžno okoliščino, se strinja tudi trener Bergant. "Žan bo šele drugi Slovenec, ki bo v veleslalomu doživel te občutke. Se strinjam, gre za specifično situacijo. Verjamem pa, da ga to ne bo zmotilo. Prav zaradi tega je dobro, da je vmes nastopil na dveh slalomih. Če ne bi tekmoval, bi bilo čakanje daljše in morda misli bolj moteče izrazite," pravi prvi mož ekipe za tehnični disciplini.

Zadnji treningi Štefana Hadalina obetajo vrnitev na hitro smučino. Foto: Sportida

Tekmovalna iskra Štefana Hadalina

Berganta pa seveda zanima tudi, kakšen bo po dveh slabših slalomskih predstavah odziv Šefana Hadalina. Po nedeljski tekmi mu je nato v Zagrebu prilagodil trening, ga na smučišču zadržal dalj časa, pri čemer je upal, da se bo prepričal o ustreznosti opreme in dobri pripravljenosti. "Ne pozabimo, da je bil Štefan malo pred novim letom osmi na tekmi svetovnega pokala. Se pa vidi, da je v tej druščini še novinec. Poleg tega je v osnovi velik perfekcionist. Da smuča tako, kot mora, mora delovati vse. Nazadnje se ni dobro počutil. A dejstvo je, da se smučar redkokdaj počuti povsem optimalno. Tudi v življenju je tako. Vem pa, da smuča dobro. Upam, da bo zdaj to pokazal," zaključuje Bergant, ki od Hadalina veliko pričakuje že v veleslalomu.