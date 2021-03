Zdaj gre zares: kaj bodo slovenski orli pokazali v Planici?

Trinajst slovenskih skakalcev bo nastopilo v kvalifikacijah za četrtkovo in petkovo posamično tekmo. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je izbral vse A-reprezentante, po letalnici se bodo spustili Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar, Domen Prevc, Timi Zajc in Tilen Bartol, pa tudi vsi B-reprezentanti Bor Pavlovčič, Cene Prevc, Lovro Kos, Anže Semenič in Rok Justin ter Žak Mogel in Mark Hafnar.

Prva preizkušnja v Planici bo na sporedu v četrtek z začetkom ob 15. uri.

Planica, kvalifikacije