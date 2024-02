Peter Prevc ostal doma, negotovost pri Lanišku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Prevc bo imel prost konec tedna in ne bo nastopal na tekmah v Lake Placidu.

Peter Prevc bo imel prost konec tedna in ne bo nastopal na tekmah v Lake Placidu. Foto: Guliverimage

Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc, Žak Mogel in po novem Maksim Bartolj bodo skakalci, ki bodo branili slovenske barve v ZDA, kjer jih čakata dve posamični preizkušnji (sobota in nedelja), v soboto pa bo še super ekipna preizkušnja.

Glavni trener Robert Hrgota bo namenil prosto Petru Prevcu, ki je v torek v čustvenem nagovoru sporočil, da bo po koncu letošnje sezone v Planici končal bogato kariero. Po krajšem predahu ga bomo spet videli na delu v Saporu na Japonskem, kjer bodo nato tekme med 16. in 18. februarjem. Na Daljni vzhod bo odpotoval namesto Bartolja, ki se bo vrnil v domovino.

Če je pri Prevcu časovnica jasna, pa tega ne moremo reči za nesrečnega Anžeta Laniška, ki si je tik pred začetkom svetovnega prvenstva v poletih pri dolgem skoku na treningu v Planici poškodoval koleno.

"Žaba bo skakal, ko bo magnetna slika dobra in bo lahko nemoteno treniral. Ta sezona ni ključna, pomembneje je, da bo za naslednjo pripravljen stoodstotno," se je zgodbe Laniška dotaknil Hrgota in na vprašanje, ali se lahko zgodi, da v tej zimi sploh ne bo več skakal, dodal: "Obstaja možnost, odvisno je od rehabilitacije. Če bo telo dalo stoodstotni znak, bo super, sicer ne bo nič tragičnega. Pomembno je, da se do konca pozdravi, gledamo predvsem dolgoročno."

Nove odgovore bomo verjetno dobili že čez kakšen teden, ko ga čaka naslednje slikanje kolena, ki je predvideno tri tedne po poškodbi.