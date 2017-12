Kaj se dogaja s slovenskimi smukači?

Trenerjev pogled

Slovenska moška smukaška ekipa še vedno ni našla pravih občutkov. Po izpeljanih štirih smukih v tej sezoni so slovenski smukači zbrali le 16 točk. Boštjan Kline in Martin Čater sta si razdelila 25. mesto na smuku v Lake Louisu, Kline pa je osvojil edini dve slovenski točki z 29. mestom na četrtkovem smuku v Bormiu.

Z zahtevno progo Stelvio se je spopadlo 72. tekmovalcev, med njimi tudi štirje slovenski predstavniki. Nastopili so Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Tilen Debelak.

Kline je pristal na 29. mestu z 2,42 sekunde zaostanka za zmagovalcem preizkušnje Italijanom Dominikom Parisom. Ob svojem prvem nastopu na progi Stelvio je Čater za vožnjo potreboval deset stotink sekunde več kot reprezentančni kolega, s čimer pa žal ni prišel do točk, saj je zasedel 32. mesto. Kosi, ki je pred dvema dnevoma po padcu na treningu staknil lažjo poškodbo noge, je bil 50., Debelak, ki je prav tako doživel debi na tej progi - nanj je sicer čakal zelo dolgo, saj je bila tekma zaradi padcev tekmovalcev pred njim kar nekajkrat prekinjena - pa je zasedel 61. mesto.

Boštjan Kline je kot edini Slovenec prišel do točk. Osvojil je dve. Foto: Sportida

"Nismo konkurenčni in potem se poskušamo reševati"

"Bila je težka, prava smukaška tekma. Moram ostati miren in zbran, zato ker imamo težave, predvsem tam, ko smuči postavimo na drsno oblogo. Nismo konkurenčni in potem se poskušamo reševati. To še vedno ni nič, je nekaj malega, malo bližje kot na prejšnjih tekmah v Val Gardeni," je po smukaški preizkušnji v Bormiu vzroke za podpovprečne nastope slovenskih smukačev iskal glavni trener slovenske moške ekipe za hitre discipline Peter Pen.

Material? "Moramo reagirati"

"Kar se tiče materiala, moramo reagirati in fantom omogočiti dober trening, da bo januar tak, kot si ga želimo. Debelak ni imel možnosti, še enkrat je presmučal progo, s čimer smo usmerjeni v petkovo kombinacijo. Tudi cilj za Kosija je bil, da še enkrat presmuča progo. Mislim, da je s to poškodbo in bolečino zelo solidno odsmučal, tu se da graditi za kombinacijo. Martin in Boštjan pa sta podobno skupaj s podobnimi težavami na teh delih, to je drugi sektor in ciljni del, kjer se praktično pelješ naravnost in so smuči na drsni oblogi. Na temu področju moramo nekaj narediti, približno vem, v katero smer bi šel, ni pa še vse razdelano. V teh 10 ali 14 dnevih oziroma v štirih treningih, ki jih bomo imeli po novem letu na razpolago moramo rešiti ta problem, ali pa ga vsaj zmanjšati ali ukrotiti."

"Moram ostati miren in zbran, zato ker imamo težave, predvsem tam, ko smuči postavimo na drsno oblogo. Nismo konkurenčni in potem se poskušamo reševati," pravi Peter Pen. Foto: Sportida

V petek alpska kombinacija

Na petkovi alpski kombinaciji v Bormiu bo nastopila ista slovenska četverica. Miha Hrobat, ki je bil tudi v Bormiu, je namreč že odšel domov, saj zaradi težav s hrbtom ni popolnoma pripravljen za tekmo, tako da se bo poskusil dobro pripraviti do Wengna.

Do konca sezone svetovnega pokala je na sporedu še pet moških smukov. Januarja se bodo zvrstili trije, in sicer v Wengnu (12.1.), Kitzbühlu (20.1.) in Garmisch-Partenkirchnu (27.1.). Po olimpijskih igrah v Južni Koreji bosta na sporedu še smuka v Skandinaviji, Kvitfjell 10. marca in finalni v Aareju 14. marca.