Paris v Bormiu ukradel zmago Svindalu, Kline reševal slovensko čast

Smuk, moški (Bormio)

Veliki zmagovalec četrtega smuka v tej sezoni je Dominik Paris, mesti za njim pa sta osvojila Norvežana Aksel Lund Svindal, ta je za Italijanom zaostal za pičle štiri stotinke sekunde, in Kjetil Jansrud. Na tekmi so nastopili tudi štirje Slovenci, ki niso blesteli.

Paris je še drugič slavil na smukih v domačem Bormiu, najboljši je bil tudi leta 2012, ko si je prvo mesto delil z Avstrijcem Hannesom Reicheltom. Svindal, ki vodi v smukaškem seštevku, pa je dobil zadnji smuk v Bormiu leta 2013 pred prekinitvijo tekmovanj na tem prizorišču. Avstrijec Marcel Hirscher, ki ne tekmuje v smuku, je ohranil vodstvo v skupnem seštevku.

Slovencem spet le drobtinice

Slovencem so tudi na četrtem smuku sezone pripadle drobtinice. Za najboljši slovenski dosežek in edini dve osvojeni točki je z 29. mestom poskrbel Mariborčan Boštjan Kline, ki si je na progi nabral 2,42 sekunde zaostanka.

Boštjan Kline je kot edini Slovenec prišel do točk. Foto: Sportida

Preostala slovenska trojica, Martin Čater (+2,52; 32.), Klemen Kosi (+3,97; 50.), Tilen Debelak (+6,69; 61.), je bila prepočasna za točke. Bormio je bil sicer prizorišče največjih uspehov slovenskega moškega smuka. Prav na Stelviu je 29. decembra 2009 zmagal Andrej Jerman.

Slovenski smukači na štirih v tej sezoni že izpeljanih smukih niso blesteli. V Lake Louisu sta se med dobitnike točk z delitvijo 25. mesta vpisala Kline in Čater, v Beaver Creeku in Val Gardeni pa so slovenski smukači ostali celo brez točkovnega izkupička.

Veselje Dominika Parisa. Foto: Reuters

Maratonska tekma Organizatorji tekmovanja v Bormiu, to prizorišče se je znova vrnilo na koledar po treh sezonah premora, so se soočali z obilico težav. Pred smukom so opravili le en trening. zaradi slabe vidljivosti so odpovedali sredin drugi uradni trening. Utrjevanje proge po sneženju pa je za 45 minut prestavilo začetek smuka. Tekma je trajala več kot tri ure, saj so jo spremljale številne prekinitve. Po hudem padcu so s helikopterjem v dolino prepeljali nemškega smukača Dominika Schwaigerja.

Do konca sezone svetovnega pokala je na sporedu še pet moških smukov. Januarja se bodo zvrstili trije, in sicer v Wengnu (12.1.), Kitzbühlu (20.1.) in Garmisch-Partenkirchnu (27.1.). Po olimpijskih igrah v Južni Koreji bosta na sporedu še smuka v Skandinaviji, Kvitfjell 10. marca in finalni v Aareju 14. marca.

V Bormiu bo v petek na sporedu še alpska kombinacija.