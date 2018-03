Flisar ni dočakal jubileja

Finalna tekma smučarjev krosistov odpadla zaradi obilnega sneženja

Finalna tekma svetovnega pokala v smučarskem krosu v francoskem Megeveju je bila odpovedana zaradi sneženja, ki je onemogočalo regularno in varno izvedbo tekmovanja. Alpski krosisti so tako s sezono končali na ne najbolj posrečen način, naš edini predstavnik tudi na finalni tekmi, Filip Flisar, pa je ostal pri 99 nastopih na tekmah svetovnega pokala. Danes bi dirkal že na svoji stoti tekmi, v kolikor bi do nje prišlo, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

V skupnem seštevku svetovnega pokala sta se zmag razveselila Švicar Marc Bischofsberger, Flisar je na 10 tekmah vpisal 158 točk, najboljši je bil prav na zadnji tekmi sezone, ko je v Rusiji osvojil tretje mesto, skupno pa je končal na 20. mestu. Med dekleti je bila brez konkurence Švedinja Sandra Näslund.