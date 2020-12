Nič ne bo s tekmama v Planici

Nova sprememba v koledarju celinskega pokala smučarskih skokov. Potem ko so odpovedali tekme v Garmisch-Partenkirchnu (23. in 24. januar), Zhangjiakouju (27. in 28. januar) in Sapporu (30. in 31. januar), tekme v Lillehammerju pa so prestavili na za zdaj še neznani datum, se je zgodila nova odpoved.

Celinski pokal bi se moral 9. in 10. januarja ustaviti v Planici, kjer bi na veliki skakalnici (HS 138) opravili dve tekmi, a sta tudi ti odpovedani.

Nova sezona celinskega pokala se bo sicer začela konec tedna, ko bodo skakalci tekmovali v Ruki, po božiču jih čakata Engelberg, nato pa bi morala biti na sporedu Planica. Kako bodo rešili odpadle tekme, še ni jasno, je pa Willingen že prevzel tekmi iz Garmisch-Partekirchna.



Preberite še: