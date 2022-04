Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Strinjali smo se, da je ta vrata treba odpreti tudi dekletom. Še vedno je veliko skrbi in zadržkov glede varnosti, ampak čas je dozorel in želimo si, da tudi dekleta dobijo priložnost tekmovati na letalnicah," so sporočili s Fis. Pobuda je bila sprejeta s 14 glasovi za, proti ni bil nihče.

Letalska premiera smučarskih skakalk bo na letalnici Monsterbakken v Vikersundu na Norveškem, ne bo pa štela za točke svetovnega pokala, saj bo sprva konkurenca zelo okrnjena. Priložnost bo namreč dobila le petnajsterica skakalk, bržčas kar 15 najbolje uvrščenih na turneji Raw Air 2023, še sporočajo s Fis ter dodajajo, da bodo morale biti prve letalke starejše od 18 let.

Predlog mora potrditi še komite Fis za smučarske skoke, ki se bo sestal 9. maja.

