V živo: Slovenci v vetrovni loteriji za preboj v prvo deseterico

Novoletna turneja, Oberstdorf, finale v živo (M):

V prvi seriji Peter najdaljši od Slovencev, a četrti med njimi

Po prvi seriji vodi Nemec Andreas Wellinger (139,5 metra). Ima skoraj pet točk prednosti pred Ryoyom Kobajašijem (134,5 m) in nekaj več kot pet pred Stefanom Kraftom (132,5 m). Slovenci se v spremenljivem vetru niso znašli: Lovro Kos je 13. (123 m), Timi Zajc 14. (121 m), Anže Lanišek 16. (123,5 m), na kvalifikacijah tretji Peter Prevc šele 20. (124,5 m), Domen Prevc pa 27. (115 m). Foto: Reuters V prvi seriji na izločanje, ki je potekala v spremenljivem vetru, s prekinitvami in premikanjem zaletnega mesta gor in dol, je kot prvi od Slovencev skakal Anže Lanišek (123 m, 132,6 točke), v dvoboju z Arttijem Aigrom iz Estonije (111 m, 107,9) se je zanesljivo uvrstil v finale. Je pa skomignil z rameni, očitno s svojim skokom ni bil najbolj zadovoljen. Domen Prevc (115 m, 122,4) je v zahtevnih vetrovnih razmerah skakal proti Švicarju Remu Imhofu (116 m, 120,3). Čeprav je bil kratek, je Domen vseeno dobil dvoboj in mesto med trideseterico.

Še en Švicar Gregor Deschwanden (124 m, 137,2 točke) je premagal Timija Zajca (121 m, 134,1), ki pa se je v finale prebil kot eden od petih srečnih poražencev. Lovro Kos (123 m, 135,6) je tekmoval s Poljakom Kamilom Stochom (117 m, 125,1), ki je daleč od stare šampionske forme. Kot zadnji od Slovencev je v prvi seriji skočil Peter Prevc (124,5 m, 128,1). S skokom tudi on ni bil najbolj zadovoljen, a je brez težav premagal Finca Eetuja Nousianena (116,5 m, 114,8). Finale se začne ob 18.40.

Z napako na odskoku in dolžino vsega 105,5 metra je razočaral zadnji zmagovalec turneje Norvežan Halvor Egner Granerud. Ostal je brez finala in tako že po prvi osmini turneje izgubil vse možnosti, da bi ubranil zlatega orla.

Tekmo v Oberstdorfu je v živo spremljalo več kot 25.000 navijačev.

V poskusni seriji in v kvalifikacijah najdaljši Slovenec Peter Prevc

Peter Prevc Foto: Guliverimage Poskusno serijo je dobil Jan Hörl (131,5 metra in 96,1 točke), Kraft je bil drugi (133,5 m, 95,8 točke). Slovencev ni bilo med 10: Lanišek je bil 11. (124 m, 80,0 točke), Peter Prevc 12. (128,5 m, 79,8 točke), 17. je bil Domen Prevc (125 m, 77,1 točke), tik za njim Kos (123,5 m, 76,2 točk). Zajc je poskusni skok izpustil.

V četrtkovih kvalifikacijah je najdlje skočil Peter Prevc, ki je navdušil s tretjim mestom (138 metrov, 150,2 točke), na tekmo pa so se uvrstili vsi Slovenci. Kos je bil 14. (126,5 metra), Zajc (130 metrov) je zasedel 18. mesto, 23. je bil Lanišek (120 metrov), 29. pa Domen Prevc (117 metrov).

Prvi favorit za zlatega orla Kraft, ki je turnejo dobil dvakrat (2014/15, 2016/17) in je prepričljivo vodilni v svetovnem pokalu, je bil v kvalifikacijah sedmi (146,4).