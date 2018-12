Začenja se prvi skakalni vrhunec sezone

Kot je v navadi, se bo prestižna turneja z bogatimi nagradami danes začela v Oberstdorfu, nadaljevala v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku, končala pa v Bischofshofnu.

Največje presenečenje svetovnega pokala je Japonec Rjoju Kobajaši, ki je slavil na štirih tekmah svetovnega pokala in ima v skupnem seštevku več kot sto točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Piotrom Žylo. Velja za favorita, a strokovnjaki se sprašujejo, ali bo zdržal pritisk in kako bo pomanjkanje izkušenj s tovrstnih tekmovanj vplivalo nanj.

..., na kateri bo Kamil Stoch poskušal še tretjič zapored osvojiti zlatega orla. Foto: Sportida Precej več izkušenj ima še eno poljsko orožje Kamil Stoch. 31-letnik je lani postal drugi skakalec ob Svenu Hannawaldu, ki je zmagal na prav vseh postajah novoletne turneje. Bo kmalu postal šele drugi skakalec v zgodovini z osvojeno turnejo? To je med letoma 1967 in 1969 uspelo le Norvežanu Bjørnu Wirkoli. Zmagovalec bo tisti, ki bo zbral največ točk na vseh štirih prizoriščih, zato prostora za napake za tiste, ki merijo na vrh, ne bo.

Zmage so letos ob Kobajašija slavili še Rus Jevgenij Klimov, Norvežan Johann Andre Forfang in Nemec Karl Geiger, ta je slavil sploh prvič v svetovnem pokalu.

V popoldanskih kvalifikacijah bo nastopilo šest Slovencev, Timi Zajc je na desetem mestu v svetovnem pokalu najvišje uvrščeni varovanec trenerja Gorazda Bertonclja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci bodo imeli na novoletni turneji šest predstavnikov, nastopili bodo Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc, Jernej Damjan, Bor Pavlovčič in Anže Semenič. Lani je v seštevku vseh štirih skakalnic najvišje, na desetem mestu, končal Damjan. Glavni trener Gorazd Bertoncelj si želi, da bi eden končal med prvo šesterico.

Kvalifikacije, po katerih bodo znani tudi pari za nedeljsko izločilno prvo serijo tekme, se bodo z 68 skakalci začele ob 16.30. Prvi od Slovencev bo skočil Pavlovčič (številka 7), sledili mu bodo Semenič (24), P. Prevc (34), Damjan (40), D. Prevc (58) in Zajc (59).

Nedeljska tekma se bo začela ob 16.30.

Zmagovalci novoletne turneje v smučarskih skokih:

1953: Sepp Bradl (Avt)

1953/54: Olav Björnstad (Nor)

1954/55: Hemmo Silvenoinen (Fin)

1955/56: Nikolaj Kamenski (SZ)

1956/57: Pentti Uotinen (Fin)

1957/58: Helmut Recknagel (NDR)

1958/59: Helmut Recknagel (NDR)

1959/60: Max Bolkart (ZRN)

1960/61: Helmut Recknagel (NDR)

1961/62: Eino Kirjonen (Fin)

1962/63: Toralf Engan (Nor)

1963/64: Veikko Kankkonen (Fin)

1964/65: Torgeir Brandtzäg (Nor)

1965/66: Veikko Kankkonen (Fin)

1966/67: Björn Wirkola (Nor)

1967/68: Björn Wirkola (Nor)

1968/69: Björn Wirkola (Nor)

1969/70: Horst Queck (NDR)

1970/71: Jiri Raška (Češ)

1971/72: Ingolf Mork (Nor)

1972/73: Rainer Schmidt (NDR)

1973/74: Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75: Willi Pürstl (Avt)

1975/76: Jochen Danneberg (NDR)

1976/77: Jochen Danneberg (NDR)

1977/78: Kari Yliantilla (Fin)

1978/79: Pentti Kokkonen (Fin)

1979/80: Hubert Neuper (Avt)

1980/81: Hubert Neuper (Avt)

1981/82: Manfred Deckert (NDR)

1982/83: Matti Nykänen (Fin)

1983/84: Jens Weissflog (NDR)

1984/85: Jens Weissflog (NDR)

1985/86: Ernst Vettori (Avt)

1986/87: Ernst Vettori (Avt)

1987/88: Matti Nykänen (Fin)

1988/89: Risto Laakonen (Fin)

1989/90: Dieter Thoma (Nem)

1990/91: Jens Weissflog (Nem)

1991/92: Toni Nieminen (Fin)

1992/93: Andreas Goldberger (Avt)

1993/94: Espen Bredesen (Nor)

1994/95: Andreas Goldberger (Avt)

1995/96: Jens Weissflog (Nem)

1996/97: Primož Peterka (Slo)

1997/98: Kazujoši Funaki (Jap)

1998/99: Janne Ahonen (Fin)

1999/00: Andreas Widhölzl (Avt)

2000/01: Adam Malysz (Pol)

2001/02: Sven Hannawald (Nem)

2002/03: Janne Ahonen (Fin)

2003/04: Sigurd Pettersen (Nor)

2004/05: Janne Ahonen (Fin)

2005/06: Janne Ahonen (Fin) in Jakub Janda (Češ)

2006/07: Anders Jacobsen (Nor)

2007/08: Janne Ahonen (Fin)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Avt)

2009/10: Andreas Kofler (Avt)

2010/11: Thomas Morgenstern (Avt)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2012/13: Gregor Schlierenzauer (Avt)

2013/14: Thomas Dithard (Avt)

2014/15: Stefan Kraft (Avt)

2015/16: Peter Prevc (Slo)

2016/17: Kamil Stoch (Pol)

2017/18: Kamil Stoch (Pol)

2018/19: ?



Vir: STA