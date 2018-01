Damjan zablestel: reševal se je tudi z električno masažo

Novoletna turneja, Innsbruck (tekma)

Nepredvidljivi Innsbruck je na novoletni turneji naredil dodatno selekcijo. Kamil Stoch je s tretjo zaporedno zmago pobegnil tekmecem in potrebuje le še eno zmago do velikega pokra zmag na turneji. Richard Freitag se je po padcu v prvi seriji izločil kar sam, spet pa je zablestel Jernej Damjan, ki se je zjutraj zbudil z bolečinami v vratu. Razveselil se je petega mesta. Smolo je imel mladi Tilen Bartol, ki se ni uvrstil v drugo serijo. Med dobitnike točk je skočilo pet Slovencev.

Na vrhu skakalnice dež in sneg, v izteku dež, povrhu vsega še veter ... Pogoji za skoke so bili takšni, kot si jih skakalci nikakor ne želijo. A je Kamil Stoch še enkrat več dokazal: če je skakalec v formi, ga nič ne vrže iz tira. V obeh serijah je imel najboljši dosežek in drugega Daniela Andrea Tandeja premagal za debelih 14,6 točke. Tretje mesto je osvojil Andreas Wellinger.

Verjetno se sprašujete, kje je veliki tekmec Richard Freitag. Nemec je imel smolo pri prvem skoku. Poneslo ga je daleč, ob pristanku pa je zadaj prekrižal smuči in padel. Čeprav je imel kljub temu 22. rezultat, v drugo zaradi bolečin ni skakal. Pomoč je poiskal v bolnišnici, ni pa še jasno, ali ga bomo videli na delu na zadnji postojanki svetovnega pokala v Bischofshofnu.

Foto: Sportida

Po Innsbrucku je tako postalo jasno, da bo Stoch še drugič zapored osvojil prestižno turnejo, na dobri poti pa je, da se veseli pokra zmag. Če bo uspešen tudi v Bischofshofnu, bo drugi skakalec v zgodovini s tem podvigom. Pred 16 leti se je takšnega uspeha veselil Nemec Sven Hannawald, ki je v šali dejal, da bo nagradil tistega skakalca, ki bo Poljaku preprečil ta pohod.

"Dan je bil dober. Seveda ni bilo lahko, ker je dež močno padal. Zadovoljen sem s tem, kar sem pokazal na skakalnici. Vsi trije skoki so bili dobri. Na visoki ravni. Zahvalil bi se trenerjem, ker trdo delajo. Že od začetka delajo tako in zato je lažje tekmovati, ko imaš ob sebi tako dobre osebe." Poljak Kamil Stoch je na letošnji novoletni turneji nepremagljiv. Foto: Reuters

Damjan se je zbudil z bolečinami v vratu, posebne masaže pa mu pomagale, da je lahko skočil na 5. mesto

Tako kot Stoch je imel veliko razlogov za zadovoljstvo tudi izkušeni slovenski skakalec Jernej Damjan. S četrtim in desetim dosežkom se je zavihtel na končno peto mesto, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v sezoni, potem ko je zmagal v Kuusamu.

Jernej Damjan je imel razlog za zadovoljstvo. Foto: Sportida "Tekma stresna ni bila, saj veter ni tako zafrkaval. Tu sem navajen vsega. Na koncu se je lepo izšlo. Prvi skok mi je super uspel. Pogoji so bili dobri. Pri drugem sem ga nekoliko biksnil. Peti rezultat je super. Sicer pa sem se zjutraj zbudil z bolečino v vratu. Zategnilo me je. Pred tekmo sem šel na štiri masaže. Najprej sem šel do Ahačiča, ki ima elektriko. Ta mi pomaga, ker sem bolj zategnjen. Nato sem imel masaži in še eno na vrhu skakalnice," je po novem uspešnem skakanju pripovedoval Damjan.

17-letni Zajc izločil vzornika Schlierija: Videl sem, da je bil kar jezen

Do druge najboljše uvrstitve v karieri je s 17. mestom prišel 17-letni Timi Zajc. Po prvi seriji še ni kazalo, da bo tako visoko, saj je zasedal 26. mesto. V drugo je nato z osmim dosežkom napredoval za devet mest in spet opozoril nase. Prav posebno zadovoljstvo je imel že po prvi seriji, saj je v dvoboju na izpadanje izločil vzornika Gregorja Schlierenzauerja. "Videl sem, da mu ni vseeno in da je bil kar jezen. Ne vem, kako bo to sprejel," se je zasmejalo nadarjenemu slovenskemu skakalcu.

Prevc je moral pohiteti in ni naredil zadnje vizualizacije skoka

Tako kot Schlieri je bil v prvi seriji poražen tudi Peter Prevc, a se je v drugo serijo uvrstil kot srečni poraženec. Po nastopu ni bil zadovoljen, potem ko je zasedel 25. mesto: "Ko sem pogledal, kakšne razmere sem imel in kakšen je bil tekmec, sem bil kljub porazu pozitiven o uvrstitvi v finale. Pri drugem skoku sem pristal visoko zgoraj. Zamočil sem. Pred menoj so spustili dva predskakalca (po tehničnem premoru, op. a.). Pri drugem semafor ni odšteval kot ponavadi, zato sem moral pohiteti s pripravo. Sicer naredim zadnjo vizualizacijo skoka. Tako pa sem že sedel na zaletnem mestu in sem moral pohiteti."

Foto: Sportida Slabe vremenske razmere z dežjem in snegom mu niso prišle do živega, saj so skakalci pred prihodom na vrh zaletišča lepo skriti pod strehami: "Vi novinarji ste na slabšem. Ko pridem dol k vam, si oblečem tri anorake, da preživim."

Smejalo se je Jelarju in Dežmanu: zadnji že jutri zapušča svetovni pokal

Razlog za zadovoljstvo je imel tudi Nejc Dežman, ki je prišel na turnejo le na tekmo v Innsbruck, kjer je nadomestil Anžeta Semeniča. Nemudoma se je zavihtel med dobitnike točk, a bo že jutri zapustil ekipo in se podal na celinski pokal v Titise Neustadt, kjer bo poskušal Sloveniji priskakati dodatno kvoto za svetovni pokal.

Tako kot Dežmanu se je smejalo tudi Žigi Jelarju. Še tretjič zapored se je 20-letnik zavihtel med dobitnike točk. Njegova velika želja je, da bi do točk prišel tudi v Bischofshofnu in bi bil tako eden od redkih slovenskih skakalcev, ki bi mu uspel ta podvig.

Bartol jezen sam nase

Zato pa je bil razočaran Tilen Bartol. Do prihoda v Innsbruck je bil z devetim mestom najvišje uvrščen Slovenec na turneji, nato pa se mu je prvi skok ponesrečil in ostal brez finala. "V radiusu me je potegnilo na prste, zato sem se moral reševati. Kaj je pripeljalo do tega, ne vem. Pogovoriti se bomo morali. Naredil sem napako. Kriv sem sam. Razočaran sem. Če bi skočil normalno, bi spet lahko bil spredaj. A to je treba zdaj pozabiti," je povedal Bartol.

Foto: Sportida

Na delo bo moral tako kot preostali skakalci že jutri, saj bodo v Bischofshofnu ob 17. uri kvalifikacije za sobotno tekmo. Tam bo na delu tudi Domen Prevc, ki se mu ni uspelo uvrstiti v drugo serijo, potem ko je v boju na izpadanje izgubil z izgubljenim lanskoletnim junakom zime Stefanom Kraftom. Avstrijec je bil šele 24.

Izidi:

1. Kamil Stoch (Pol) 270,1 (130,0/128,5)

2. Daniel-Andre Tande (Nor) 255,6 (129,5/125,0)

3. Andreas Wellinger (Nem) 253,5 (133,0/126,0)

4. Andreas Stjernen (Nor) 241,1 (125,0/127,0)

5. Jernej Damjan (Slo) 239,9 (127,0/120,0)

6. Junshiro Kobayashi (Jap) 239,4 (123,0/121,5)

7. Robert Johansson (Nor) 237,3 (124,5/123,0)

8. Markus Eisenbichler (Nem) 236,1 (128,5/117,0)

9. Stephan Leyhe (Nem) 235,1 (123,5/119,0)

10. Michael Hayböck (Avt) 234,7 (123,5/122,5)

...

17. Timi Zajc (Slo) 223,0 (118,5/122,0)

23. Peter Prevc (Slo) 212,0 (119,0/111,5)

25. Nejc Dežman (Slo) 209,6 (126,0/111,0)

27. Žiga Jelar (Slo) 202,0 (114,0/116,0)

...



Nista se uvrstila v finale:

36. Tilen Bartol (Slo) 106,4 (115,0)

44. Domen Prevc (Slo) 99,2 (112,0)

...



Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Richard Freitag (Nem) 711

2. Kamil Stoch (Pol) 623

3. Andreas Wellinger (Nem) 509

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 463

5. Junshiro Kobayashi (Jap) 374

6. Stefan Kraft (Avt) 349

7. Johann Andre Forfang (Nor) 332

8. Markus Eisenbichler (Nem) 286

9. Anders Fannemel (Nor) 280

10. Jernej Damjan (Slo) 260

...

19. Peter Prevc (Slo) 128

23. Tilen Bartol (Slo) 88

26. Anže Semenič (Slo) 71

28. Timi Zajc (Slo) 66

37. Žiga Jelar 26

43. Nejc Dežman (Slo) 6

46. Domen Prevc (Slo) 5

Novoletna turneja (3 od 4):

1. Stoch 833,2 točke

2. Wellinger 768,7

3. J. Kobayashi 765,7

4. Tande 749,7

. Kubacki 749,7

6. Eisenbichler 749,3

7. Fannemel 748,9

8. Damjan 744,2

9. Johansson 741,2

10. Geiger 739,9

..

19. Zajc 685,2

20. Jelar 680,7

24. Bartol 617,0

29. Peter Prevc 566,5

43. Dežman 209,6

49. Domen Prevc 198,9

52. Semenič 192,3