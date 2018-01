Zmanjkalo tudi elektrike in luči, a ne moči slovenskim orlom

Novoletna turneja, Innsbruck, kvalifikacije

Po odličnih nastopih v Garmisch-Partenkirchnu so slovenski skakalci razprli krila tudi v kvalifikacijah Innsbrucka. Po dolgem dnevu, nagajala sta veter in dež, sta bila najboljša Tilen Bartol in Jernej Damjan. "Dovolj sem ga imel. Bil je dolg, moker in vetroven dan," se je zasmejal Damjan in dal vedeti, kakšne razmere so vladale v Innsbrucku. Na tekmi bomo videli vseh sedem slovenskih orlov. Peter Prevc bo skočil povsem kot prvi. Najtežje delo bosta imela Domen Prevc in Timi Zajc. Kamil Stoch in Richard Freitag, ki bijeta bitko za zlatega orla, sta bila povsem izenačena. In oba povsem pri vrhu. Le Japonec Junširo Kobajaši je bil pred njima.

Če bi bile kvalifikacije preslikane na četrtkovo tekmo, potem bi se pet slovenskih skakalcev razveselilo točk, Tilen Bartol in Jernej Damjan pa bi bila celo med najboljšo deseterico, potem ko sta zasedla deveto oziroma deseto mesto.

Pari na četrtkovi tekmi v Innsbrucku: Peter Prevc (Slo) - Jakub Wolny (Češ)

Timi Zajc (Slo) - Gregor Schlierenzauer (Avt)

Anže Jelar (Slo) - Pius Paschke (Nem)

Nejc Dežman (Slo) - Andreas Stjernen (Nor)

Domen Prevc (Slo) - Stefan Kraft (Avt)

Clemens Aigner (Avt) - Jernej Damjan (Slo)

Clemens Leitner (Avt) - Tilen Bartol (Slo)

Ne veliko manjkalo, da bi se Tilen Bartol pomeril s cimrom Domnom Prevcem

Tilen Bartol je na drugem dejanju aktualne novoletne turneje poskrbel za slovenski vrhunec. V Garmisch-Partenkirchnu je osvojil 5. mesto. V kvalifikacijah za četrtkovo tekmo je bil spet najboljši Slovenec. Foto: Vid Ponikvar Nekaj časa je še kazalo, da se bo morda kdo od dvojice v dvoboju na izpadanje prve serije pomeril z Domnom Prevcem, ki je za las ujel nastop na tekmi. "Potem bi se pomeril s cimrom," se je zasmejal Bartol in kmalu izvedel, da se bo Domen pomeril s Stefanom Kraftom.

Naš najboljši mož na novoletni turneji, po dveh postojankah je na devetem mestu, je pokazal dva odlična skoka. Pri tistem za trening je bil peti, kvalifikacije pa zaključil štiri mesta nižje. "Vesel sem, ker sem naredil dva lepa skoka. Nekaj težav sem imel na mizi, ker sem bil prepozen. Miza gre nekoliko prehitro mimo. A sem zraven. Jutri imam priložnost, da to še izboljšam," pravi vzpenjajoči se Bartol, ki se bo v prvi seriji pomeril domačinom Clemensom Leitnerjem.

Prvič bo imel poimensko nekoliko lažjega nasprotnika. V Oberstdorfu mu je nasproti stal Johan Andre Forfang, v Garmisch Partenirchnu pa Michael Hayböck: "Pogledam, koga imam v paru, ker tudi trenerji povedo. Vsakogar je mogoče premagati. To mi je uspelo tudi v Oberstdorfu, kjer sem mislil, da težjega nasprotnika skoraj ne bi mogel dobiti. A sem ga premagal."

Naporno čakanje za 17-letnika, na koncu pa se bo pomeril še s Schlierenzaurjem

Timi Zajc je moral dolgo čakati na svoj nastop, zaradi česar je imel nekoliko težav. V prvi seriji se bo pomeril z Gregorjem Schlierenzauerjem. Foto: Vid Ponikvar Zato pa so bile v sredo razmere na znamenitem Bergislu spremenljive. Skakalci so prišli na napravo že ob 11. uri, vse skupaj pa se je končalo po petih urah. Zaradi težav z vetrom in dežjem so opravili le enega od dveh načrtovanih trening skokov, - prvega so začeli z zamudo -, prav tako pa so bile za lep čas prekinjene kvalifikacije.

In to prav blizu nastopa Timija Zajca, ki je bil zgoraj v neprijetnem položaju. "S skokom nisem najbolj zadovoljen. Lahko bi bilo precej bolje. Ko sem čakal na nastop, so me začele boleti noge. Bil sem mrzel, neogret. Preprosto ynisem mogel sestaviti skoka. Ne smeš se dotikati dresa niti čevljev. Upam, da mi na tekmi uspe sestaviti dva dobra skoka."

V prvi seriji bo moral narediti dober skok, saj mu bo nasproti stal legendarni Gregor Schlierenzauer. Prav Schlieri pa je bil tisti, ki je po daljši prekinitvi prehitel do tedaj vodilnega Žigo Jelarja. Mladi slovenski skakalec je bil vesel, da je bil toliko časa v soju žarometov: "Zadovoljen sem. Pokazal sem zelo dober skok. Rad bi ga prenesel na jutrišnjo tekmo. Sicer pa me pri čakanju, ko sem vodil, ni zeblo, saj sem imel nad seboj grelec."

Peter Prevc kot prvi po Bergislu

Peter Prevc bo skakal v četrtek kot prvi. Foto: Reuters Posebna čast pa bo jutri pripadla Petru Prevcu. Kot prvi se bo namreč spustil po napravi, potem ko je imel 26. rezultat. V dvoboju mu bo nasproti stal Poljak Jakub Wolny. Glede na skok na treningu, pri katerem je pristal pri vsega 101 metru, je v kvalifikacijah naredil napredek, potem ko je pristal pri 123,5 metra. Ker je tip skakalca, ki potrebuje čas, da osvoji skakalnico, zlasti to v Innsbrucku, bi mu drugi skok na treningu, ki je odpadel, zelo dobro del.

"Prvi skok ni pustil negativnih posledic. Innsbruck kot Innsbruck. Vedno potrebujem čas, da se ujamem s skakalnico. Še takrat, ko sem bil v vrhunski formi, sem se lovil. Preživel sem. Bom jutri zgodaj skočil," je po nastopu povedal Peter, ki še ni vedel, da bo skočil prav prvi.

"Bili so brez gretja in luči, zato so vsi ušli"

Damjan je bil vidno zadovoljen, a je imel dovolj dolgega dne. Foto: Žiga Zupan/Sportida Da je skakalnica v Innsbrucku nepredvidljiva in težka, je ob prihodu na Tirolsko poudaril Jernej Damjan, ki pa se je v sredo dobro znašel. "Super zadovoljen sem, ker je to Innsbruck. Pri kvalifikacijskem nisem skočil perfektno, pa sem bil visoko uvrščen. Jutri bi rad skočil tako sproščeno. Še naprej uživam," je dejal Damjan in dodal, da je bil vesel, da je bilo konec dolgega dneva: "Dovolj sem ga imel. Bil je dolg, moker in vetroven dan (smeh, op. a.). Ob čakanju na svoj nastop sem se pogovarjal s Petrom. Ogrevalna soba je bila nabito polna. Vsi fantje so šli nekoliko prej gor, ker je v hiškah, kjer se reprezentance zadržujemo, zmanjkalo elektrike. Bili so brez gretja in luči, zato so vsi ušli."

Dežman s smučanja na turnejo, ki jo bo zapustil že v četrtek

Na tekmo sta se uvrstila še Nejc Dežman in Domen Prevc. Dežman bo skakal le na tej tekmi v Innsbrucku, nato pa bo odpotoval v Titisee Neustadt na preizkušnji celinskega pokala, v katerem bo poskušal Sloveniji priskakati dodatno kvoto za naslednjo periodo svetovnega pokala.

Da bo šel na turnejo, je izvedel v zadnjem trenutku, potem ko je zamenjal Anžeta Semeniča: "Tu sem in pokazati želim dobre skoke. 31. decembra sem še smučal na Višarjah, nato so me poklicali. S skokoma sem zadovoljen."

Obeta se pravi boj za zlatega orla

V boju za zlatega orla po dveh tekmah najbolje kaže zmagovalcu obeh tekem na nemških tleh, Poljaku Kamilu Stochu, najbližje pa mu je nemški as Richard Freitag. Oba sta bila razpoložena tudi v kvalifikacijah. Stoch je bil za vsega 0,4 točke boljši od Nemca (v skupnem seštevku turneje ima 11,8 točke naskoka). V sredo pa je najboljši dosežek uspeh Japoncu Junširu Kobajašiju, ki je letos v presenetljivo odlični formi.

Četrtkova tekma se bo začela ob 14. uri.

Kamil Stoch je bil najboljši tudi v ponedeljek v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Sportida