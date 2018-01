Bartol po uspehu kariere: Za stopničke bo še čas. Janus opravil menjavo.

Novoletna turneja, Garmisch-Partenkirchen, posamična tekma

Poljak Kamil Stoch je zmagal tudi na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu in povečal prednost po polovici novoletne turneje. Pred tokrat drugim Nemcem Richardom Freitagom, sicer glavnim favoritom za zlatega orla, ima slabih 12 točk prednosti. Na tretje mesto je skočil Norvežan Anders Fannemel.

Stoch ima pred drugim Freitagom v seštevku turneje slabih 12 točk prednosti. Foto: Sportida

Najboljši Slovenec Tilen Bartol je bil peti. Dvajsetletnik je bil po prvi seriji celo drugi, po dolgem čakanju v finalu zaradi neugodnih vetrovnih razmer pa je ohranil mirno kri in s svojo najboljšo uvrstitvijo doslej zasedel peto mesto.

Peter Prevc je bil 8., Jernej Damjan 13., Žiga Jelar 21., Timi Zajc pa je končal mesto za njim. Brez finala sta ostala Anže Semenič (34) in Domen Prevc (41.).

Ni bila najtežja tekma življenja

"Ne bi rekel, da je bila to najtežja tekma v mojem življenju. Niti nisem bil nervozen, vse sem doživljal precej sproščeno. Vem, da če naredim zelo dober skok, sem lahko zelo visoko in k temu tudi stremim. Ob čakanju pred finalnim skokom sem komaj čakal, da pridem dol, saj so me noge zelo bolele. Nekaj časa za razmišljanje je res bilo, a želel sem si predvsem, da čim prej končamo s tekmo," je misli po najboljši uvrstitvi kariere strnil Bartol, ki se je prebil med najboljših deset na turneji.

Tilen Bartol je bil po prvi seriji drugi, na koncu pa po dolgem čakanju na finalni skok končal na petem, kar je njegova uvrstitev kariere. Foto: Getty Images 20-letnik je ob dolgem čakanju na finalni skok za hip pomislil tudi na to, da bi serijo odpovedali, a se je hitro zavedel, da se to ne bo zgodilo, saj sta bila na vrhu le še dva. Zagotovo pa Nemci ne bi kar tako odpovedali serije, ko je bil vodilni v skupnem seštevku Freitag v areni še na prvem mestu.

"Prepričan sem bil, da bodo finale izpeljali do konca. Ko sem pristal, nisem vedel, na katerem mestu bom, a ko sem videl številko 4, sem bil zelo zadovoljen. Da mi je do stopničk zmanjkalo 1,3 točke sem videl šele, ko sem stopil ven iz arene na semaforju. A tudi za to bo še čas," je dejal Bartol.

Peter prvič v sezoni med deseterico

"Vesel sem dveh dobrih skokov, kar sem pokazal tudi z gesto po finalnem skoku," je zadovoljen Peter Prevc. Foto: Getty Images

"Danes sta se oba skoka izšla, kot bi se morala že kdaj prej, in s tem sem zelo zadovoljen. To sta bila lepa skoka in tudi rezultat je na koncu to pokazal in ni bil, kljub lepim skokom, okrog 15. mesta, ampak je bil med deseterico. Vesel sem bil dveh dobrih skokov, to je pomenila gesta po finalnem skoku. To je šele prva tekma, ki mi je dobro uspela. Ne moremo se preveč še veseliti. Super pa je tudi, da so rezultati ekipe močni, a po drugi strani je super tudi, če ima vsaj en vrhunski rezultat, če jih že drugi nimajo. Super je, da nas je tako veliko v finalu," je bil zadovoljen zmagovalec predlanske turneje, ki je sploh prvič v tej sezoni končal med deseterico.

2:0 za Damjana

Jernej Damjan je vesel, da se rezultati ekipe dvigujejo. Foto: Getty Images

"Lahko rečem, da je na letošnji turneji 2:0 za mene proti njej. Borimo se naprej. Zelo sem vesel finalnega skoka. Do zdaj sem kazal solidne skoke, v finalu pa sem našel tistega pravega. Škoda, ker mi to ni uspelo že en skok prej, a kljub temu je bilo danes super. Moji občutki so na splošno že vseskozi zelo dobri. Bistvo mi je, da konstanta ostaja, saj le tako lahko gradiš naprej. Naši rezultati se lepo dvigujejo. Pred nekaj dnevi sem bil kot 14. najboljši Slovenec, danes sem kot 13. tretji najboljši Slovenec. To je zelo dobro. Čestital bi Tilnu, da je zdržal pritisk in naredil še en dober skok. Odlično," je po tekmi povzel najbolj konstanten slovenski skakalec te zime Damjan.

Semenič in D. Prevc prekratka, v Innsbruck prihaja Dežman

V prvi seriji sta izpadla Anže Semenič na 34. mestu (120,5 m/108,5) in Domen Prevc na 41. (115 m/98,7). Karavana se iz Nemčije seli v Avstrijo, kjer bodo skakalci spet na delu v sredo, ko se bodo kvalifikacije v Innsbrucku začele ob 14. uri.

Nejc Dežman bo v Innsbrucku skakal namesto Anžeta Semeniča. Foto: Žiga Zupan/Sportida V slovenski ekipi bo v Innsbrucku prišlo do spremembe. Semeniča bo tam zamenjal Nejc Dežman, nato pa se bo odpravil na celinski pokal, za konec turneje v Bischofshofnu pa se bo vrnil Semenič.

Izidi:

1. Kamil Stoch (Pol) 283,4 (135,5/139,5)

2. Richard Freitag (Nem) 275,8 (132,0/137,0)

3. Anders Fannemel (Nor) 270,2 (132,5/136,5)

4. Junshiro Kobayashi (Jap) 269,2 (137,0/131,5)

5. Tilen Bartol (Slo) 268,9 (136,0/133,5)

6. Andreas Stjernen (Nor) 268,7 (132,0/137,5)

7. Karl Geiger (Nem) 268,2 (136,0/133,5)

8. Peter Prevc (Slo) 266,9 (129,0/138,0)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 263,4 (124,0/138,5)

10. Stephan Leyhe (Nem) 263,3 (130,5/137,5)

...

13. Jernej Damjan (Slo) 259,3 (126,0/138,0)

21. Ziga Jelar (Slo) 238,6 (125,5/124,0)

22. Timi Zajc (Slo) 237,4 (118,5/134,0)

...



Nista se uvrstila v finale:

34. Anže Semenič (Slo) 108,5 (120,5)

41. Domen Prevc (Slo) 98,7 (115,0)

...

Novoletna turneja (2 od 4):

1. Stoch 563,1

2. Freitag 551,3

3. Kubacki 530,8

4. Kobayashi 526,3

5. Fannemel 525,5

6. Forfang 518,7

7. Wellinger 515,2

8. Eisenbichler 513,2

9. Bartol 510,6

10. Geiger 509,3

...

11. Jernej Damjan 504,3

20. Žiga Jelar 478,7

25. Timi Zajc 462,2

29. Peter Prevc 354,5

41. Anže Semenič 192,3

49. Domen Prevc 99,7

Vrstni red v svetovnem pokalu (9):

1. Richard Freitag (Nem) 710

2. Kamil Stoch (Pol) 523

3. Andreas Wellinger (Nem) 449

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 383

5. Stefan Kraft (Avt) 342

6. Junshiro Kobayashi (Jap) 334

7. Johann Andre Forfang (Nor) 320

8. Anders Fannemel (Nor) 265

9. Markus Eisenbichler (Nem) 254

10. Dawid Kubacki (Pol) 243

11. Jernej Damjan (Slo) 215

...

19. Peter Prevc (Slo) 120

23. Tilen Bartol (Slo) 88

25. Anže Semenič (Slo) 71

30. Timi Zajc (Slo) 52

37. Žiga Jelar 22

44. Domen Prevc (Slo) 5