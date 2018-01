Grd padec v Planici ga ni zlomil: v zraku je dobil dodatno motivacijo

Tilen Bartol pred drugim delom novoletne turneje

Tilen Bartol je svet svetovnega pokala krstno občutil pred dvema letoma. Prav na novoletni turneji je dobil priložnost, a takrat še ni bil dovolj dober za preboj med dobitnike točk.

Počakati je moral na to sezono, da mi je uspel preskok, ki si ga je želel. Na prvi postojanki v Visli je skočil do 21. mesta, se nato večkrat vpisal med najboljšo trideseterico, prve znake vzpona forme pa nakazal na prvem prizorišču prestižne turneje v Oberstdorfu, kjer je bil 16.

[video: 67178 / ]

Notranje zadovoljstvo

Še naprej bi rad kazal dobre skoke. Foto: Getty Images Uspeh kariere je dosegel pred dvema dnevoma v Garmisch-Partenkirchnu. Po prvi seriji je bil izvrsten drugi, nato pa mu je skušala ponagajati narava. A se ni pustil vreči iz tira.

S takrat vodilnim v razvrstitvi turneje Kamilom Stochom sta več minut čakala na svoj nastop, saj je bil veter premočan: "Ob čakanju so me bolele noge. Čevlje sem imel namreč zapete. K sreči so nama pustili, da si jih odveževa. Sicer pa je to vreme in v našem športu ima veliko vlogo. Nanj ne moremo vplivati. Sprejeti ga moramo."

Da mu je Stoch delal družbo na vrhu zaradi dobrega skoka, mu je veliko pomenilo. Stoch je na koncu zmagal in osvojil še drugo postojanko turneje, Bartol je bil peti, oba pa sta imela razlog za zadovoljstvo: "To je dokaz, da smo dobro trenirali. Imam neko notranje zadovoljstvo, da sem lahko zraven, če dobro skačem. In to je cilj vsakega športnika.

Stoch ostaja vodilni na turneji, Bartol pa je napredoval na skupno deveto mesto in je najboljši slovenski skakalec.

"Vedel sem, da sem tega sposoben"

Ali je po prespani noči razmišljal o zamujeni priložnosti za stopničke ali dobrem rezultatu? "O dobrem rezultatu. Pokazal sem dobre skoke. Zdaj smo že v Innsbrucku, pred nami sta še dve tekmi turneje. Zadovoljen sem s tem, kar sem do zdaj naredil," je odgovoril.

"Posebej v Garmisch-Partenkirchnu je bil napredek velik. Vedel sem, da sem tega sposoben, če bom pokazal skoke, kot jih kažem na treningu. Skoraj povsem mi je uspelo." Foto: Sportida

V zadnjih dneh je preskočil kar nekaj stopničk, kar ga navdaja z optimizmom. S takšnim skakanjem bi lahko v prihodnje stopil tudi na zmagovalni oder: "Posebej v Garmisch-Partenkirchnu je bil napredek velik. Vedel sem, da sem tega sposoben, če bom pokazal skoke, kot jih kažem na treningu. Skoraj povsem mi je uspelo. Takšne skoke bi rad kazal še naprej, saj posledično pridejo dobri rezultati. Stopničke? Hehe, ne bom nič napovedal."

"Z Gorazdom treniram, sicer pa zelo dobro komuniciram tudi z Janusom"

Na turneji je tudi njegov trener Gorazd Bertoncelj, saj je Bartol član mlade A-reprezentance (ob njem sta na turneji še Timi Zajc in Žiga Jelar). Glavni trener prve članske ekipe Goran Janus je namreč strokovnjaka mladih skakalcev povabil na turnejo, saj jih pozna do potankosti. "Z Gorazdom treniram, sicer pa zelo dobro komuniciram tudi z Janusom. A me Gorazd toliko bolje pozna, da lahko hitreje rešiva kakšno napako."

Barcelona in Dragić z razlogom

V košarki zaradi Gorana Dragića navija za Miami Heat. Tudi on bi rad v karieri kdaj občutil kaj takšnega, kot je kapetan slovenske reprezentance na EuroBasketu. Foto: Vid Ponikvar

Skupaj z mladima kolegoma je poskrbel za pravo poživitev v slovenski ekipi za svetovni pokal. Mladi z dobrim skakanjem dajejo starejšim vedeti, da mesta v ekipi ne bodo imeli zagotovljenega le zaradi imena. "V redu je, da so mladi zraven, a se z vsemi dobro razumem. Tudi ko prihaja do menjav skakalcev, mi je vseeno. Seveda mi je všeč, da smo mlajši prišli poleg in da nas je več tukaj," pravi Bartol, ki ga ob skokih zanimata tudi nogomet in košarka. Pri prvem je navijač Barcelone, v košarki pa navija za Miami Heat. In to z razlogom: "Največ spremljam nogomet. Včasih sem ga tudi igral. Zdaj imam zaradi skokov prepoved. Zlasti rad pogledam ligo prvakov. Pri Barceloni mi je všeč način igre, za Miami pa navijam predvsem zaradi Dragića. Sicer pa je cilj vsakega športnika, da bi doživeli kaj takšnega, kot je Gogi lani na evropskem prvenstvu."

Čeprav je pri 252 metrih padel, je ob tem dobil veliko motivacijo

Ena od priložnosti bo sledila že zelo kmalu, saj bo od 18. do 21. januarja v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v poletih. In Tilen je v preteklosti že dokazal, da ima dober občutek za letenje.

Verjetno se še spomnite padca v Planici pred dvema letoma, ko ga je pri preizkusu Letalnice bratov Gorišek poneslo 252 metrov. Ob svojem poskusu je moral pred pristankom krepko zavirati, sicer bi ga neslo še dlje. A je takrat grdo padel, na srečo pa se ni huje poškodoval.

Izjemen polet v Planici, ki se je končal z grdim padcem, mu je dal zagon

"Tisti padec je bil motivacija za naprej. Tedaj sem dokazal, da znam tudi jaz leteti. Vsi komaj čakamo polete. Kmalu prihajajo na vrsto letalnice, a moram ostati miren, saj se na letalnicah vsaka napaka hitro potencira," razlaga.

Pred tem bo moral opraviti še s preostalima postojankama na novoletni turneji (Innsbruck in Bischofshofen) ter letalnico v Kulmu.