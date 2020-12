Norvežanke razred zase v Hochfilznu, Klemenčičeva do rezultata kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnja ženska sprinterska biatlonska tekma na 7,5 km za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu je minila v absolutni prevladi Norvežank. V norveškem troboju za zmago je smetano pobrala Tiril Eckhoff (19:38,0/1), za njo pa sta se uvrstili Ingrid Landmark Tandrevold (+ 7,6/0) in Marte Olsbu Roeiseland (+ 24,6/1).

Norveške biatlonke so na današnji preizkušnji ponovile dosežek svojih rojakov s četrtkove sprinterske tekme na 10 km, ko je zmagal Sturla Holm Laegreid. Drugo mesto je osvojil Johannes Dale, tretje Johannes Thingnes Boe, četrto pa Vetle Sjastad Christiansen.

Na današnji tekmi so nastopile tri Slovenke, v konkurenci 106 tekmovalk je bila najboljša Polona Klemenčič (+ 1:40,3/1), ki je po 38. mestu osvojila svoje prve točke v tej sezoni ter se uvrstila na sobotno zasledovalno tekmo.

Njeni reprezentančni kolegici sta današnjo tekmo končali v drugi polovici razpredelnice: Lea Einfalt (+ 3:00,2/4) je zasedla 87., Nina Zadravec (+ 4:32,7/5) pa 104. mesto.

Čakala in dočakala

Polona Klemenčič je po tekmi v Avstriji strnila vtise: ''Zelo sem zadovoljna, vesela sem, da mi je v leže uspela 'nula'. Potem je sledil samo en zgrešen strel in končno prve točke, ki sem jih zelo dolgo čakala.''

Polona Klemenčič je z 38. mestom vklnižila svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Foto: Prezlc Photography

Glavna trenerka Andreja Mali pa je dodala: ''Čestitke Poloni za prve točke, čakala jih je in dočakala. Bil je dober nastop, dober tek, tudi streljanje. Imela je rezervo še za enega in še boljši rezultat, a trenutno moramo biti s tem zelo zadovoljni. Bila je hitrejša na strelišču, na čemer smo delali zadnje tri dni. Zdaj gre lahko pogumno naprej, že jutri na zasledovanje. Nina in Lea sta imeli preveč zgrešenih strelov že v leže. Škoda, saj je tek Lee še vedno na visokem nivoju.''

