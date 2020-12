Popoln norveški dan v Hochfilznu, Fak tik za deseterico

Biatlonci so v Hochfilznu opravili sprintersko tekmo za svetovni pokal. Prva štiri mesta so osvojili Norvežani, najboljši na 10-kilometrski tekmi pa je bil Sturle Holm Laegreid, ki je zadel vseh deset tarč in kot prvi v moški konkurenci letos dosegel drugo zmago, obenem drugo v kratki karieri. Slovenec Jakov Fak je bil enajsti.

Za 4,9 sekunde je za zmago zaostal njegov rojak Johannes Dale, ki se je zmage v Hochfilznu veselil prejšnji teden, vodilni v svetovnem pokalu Johannes Thingnes Boe pa je kljub dvema kazenskima kroga osvojil tretje mesto in za zmagovalcem zaostal 19,9 sekunde.

Vodilna trojka je močno odstopala od ostalih. Četrti Norvežan Vetle Sjastaad Christiansen je zaostal že dobrih 42 sekund. Tekma pa je še enkrat letos pokazala na razmerje moči v svetovnem biatlonu. Vnovič so bili v ospredju tekmovalci Norveške, Francije in Švedske, ki so zasedli osem od devetih mest v ospredju.

Jakov Fak je zasedel 11. mesto. Foto: Sportida

Fak do točk, na zasledovanje trije Slovenci

Med Slovenci je bil po pričakovanjih najboljši Fak, ki je na drugem streljanju v stoječem položaju zgrešil eno tarčo in bil 11. Na sobotno zasledovanje sta se uvrstila še Klemen Bauer na 45. mestu z enim kazenskim krogom in Rok Tršan z dvema na 52. Miha Dovžan je zgrešil tri tarče in bil 90.

V Hochfilznu, ki biatlonsko karavano gosti že drugi teden zaporedoma, bo v petek na sporedu ženska sprinterska tekma.

Izidi: moški, 10 km: 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 23:04,9 (0)

2. Johannes Dale (Nor) + 7,9 (0)

3. Johanes Thingnes Boe (Nor) 19,9 (2)

4. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 42,5 (1)

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 44,9 (0)

6. Dmitro Pidrućni (Ukr) 51,3 (0)

7. Quentin Fillon Maillet (Fra) 52,3 (1)

8. Emilien Jacquelin (Fra) 56,1 (1)

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 58,0 (1)

10. Julian Eberhard (Avt) 1:01,9 (1)

11. Jakov Fak (Slo) 1:04,5 (1)

...

45. Klemen Bauer (Slo) 2:08,4 (1)

52. Rok Tršan (Slo) 2:16,7 (2)

90. Miha Dovžan (Slo) 3:39,4 (3) Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 344 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 286

3. Johannes Dale (Nor) 276

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 275

5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 273

6. Tarjei Boe (Nor) 237

7. Emilkien Jacquelin (Fra) 230

8. Fabien Claude (Fra) 217

9. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 216

10. Jakov Fak (Slo) 214

...

53. Klemen Bauer (Slo) 17

56. Rok Tršan (Slo) 14

63. Miha Dovžan (Slo) 4

