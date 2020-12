Roiselandova do zmage v Hochfilznu in vodstva v svetovnem pokalu

Roiselandova si je na strelišču sicer privoščila eno napako, a bila na koncu s časom 29:04,6 kljub kazenskem krogu za 13,9 sekunde hitrejša od Belorusinje Dzinare Alimbekave, zmagovalke petkove tekme na 7,5 km.

Tretje mesto je zasedla Julia Simon iz Francije (+17,8), ki je ob treh zgrešenih strelih pokazala izjemno tekaško formo.

Roiselandova je z današnjo zmago v skupni razvrstitvi prehitela Švedinjo Hanno Öberg, ki je s četrtim mesto na današnji tekmi padla na tretjo mesto seštevka. Druga je zdaj Alimbekava.

Slovenke se z rezultati petkove preizkušnje na 7,5 km niso prebile na start današnje tekme.

Izidi

ženske, zasledovalno (10 km):

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 29.04,6 (1)

2. Dzinara Alimbiekawa (Blr) +13,9 (0)

3. Julia Simon (Fra) 17,8 (3)

4. Hanna Öberg (Šve) 21,4 (0)

5. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 52,6 (0)

6. Dorothea Wierer (Ita) 1.04,9 (2)



Svetovni pokal, skupno:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 271 točk

2. Dzinara Alimbiekava (Blr) 265

3. Hanna Öberg (Šve) 259

4. Elvira Öberg (Šve) 208

5. Dorothea Wierer (Ita) 185

6. Franziska Preuss (Nem) 184