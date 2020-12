Štafeta Norvežankam, Slovenke 19.

Norvežanke Karoline Knotten, Ingrid Tandrevold, Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland (1:08:04,3; 1 kazenski krog) so zmagale na štafetni tekmi za svetovni pokal biatlonk v avstrijskem Hochfilznu. Slovenke Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Tais Vozelj in Nine Zadravec so bile 19. med 23 ekipami.