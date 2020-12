Švedom štafeta, Slovenci za deseterico

Švedski biatlonci so zmagovalci današnje štafetne preizkušnje svetovnega pokala 4 x 7,5 km v Hochfilznu. To je za Švedsko prva moška štafetna zmaga po skoraj dveh letih. V razburljivem finišu tekme so olimpijski prvaki prišli do zmage zahvaljujoč kazenskemu krogu Norvežanov (+5,7) na zadnjem streljanju. Slovenci so zasedli 12. mesto.

Švedi na prvem mestu v postavi Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson so imeli osem poprav, Norvežani so na drugem mestu popravljali 11 strelov in odtekli en kazenski krog.

Tretje mesto na današnji štafetni preizkušnji so zasedli Nemci (+44,1) s sedmimi popravami, četudi so nastopili brez olimpijskega prvaka Arnda Peifferja.

Slovenska štafeta v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, ki se je priključil reprezentanci, in Rok Tršan je bila tako kot v Kontiolahtiju dvanajsta (+ 2:43,1).

Za Slovenijo je dobro začel Dovžan. Na prvem strelišču ni storil napake in je tekel na tretjem mestu, nato pa je v stoje moral popravljati en strel, predal pa je na 15. mestu z zaostankom 36,8 sekunde za tedaj vodilno Norveško.

Slovenci so štafetni nastop končali na 12. mestu. Foto: Guliverimage/Imago Sports

Fak je kot drugi prav tako opravil dober nastop v položaju leže, brez napake, in naprej je odhitel na 11. mestu z zaostankom 29,7 sekunde za vodilno Nemčijo. Nadaljevalo se je še naprej uspešno. Fak je v stoje sicer zgrešil en strel, a z eno popravo ni izgubil prav ničesar, z drugega strelskega postanka je odtekel na osmem mestu z zaostankom 32,9 sekunde za Nemčijo. Štafeto je predal na visokem sedmem mestu z zaostankom vsega 18 sekund za vodilno Nemčijo.

Bauer je na strelišče prišel na drugem mestu, s se mu ni izšlo po željah, saj je ob treh popravah enkrat moral tudi v kazenski krog. Še vedno pa zaostanek ni bil ogromen, 41,4 sekunde na devetem mestu, v vodstvo je prišla Švedska. S slabim izplenom je Bauer zapustil tudi drugo streljanje, kar je Slovence z zaostankom minute in 23,2 sekunde pahnilo na 12. mesto, v vodstvo se je vrnila Nemčija. Bauer je predal štafeto na 13. mestu, zaostanek pa je znašal dve minuti in sedem sekund za Norveško, ki je tesno vodila pred Švedsko.

Tršan je nato začel z eno popravo, nadaljeval pa brez, tako da mu je znova uspel zelo soliden nastop, Slovenijo pa je v cilj pripeljal na 12. mestu.

Bauer močno razočaran

Nekaj misli je po tekmi strnil Klemen Bauer: "Po današnjem nastopu je prisotno kar veliko razočaranje, predvsem zaradi tega, ker sem na cedilu pustil ne samo sebe ampak še preostale fante. Želja je bila res velika, izhodišče prav tako in s tem je bila to priložnost za lep rezultat. Potrebno bo strniti misli in čim prej pozabiti na to, če želim še naprej tekmovati na nekem nivoju. Potrebno bo zbrati misli in pristopiti od začetka."

Biatlonci bodo ostali v Hochfilznu za še tri tekme svetovnega pokala med 17. in 20. decembrom.

Izidi, štafeta, 4 x 7,5 km: 1. Švedska 1:16:31,5 ure (0+8)

(Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) 2. Norveška +5,7 (1+11)

(Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) 3. Nemčija 44,1 (0+7)

(Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Horn) 4. Rusija 1:13,5 (1+9) 5. Češka 1:35,1 (0+6) 6. Francija 1:51,3 (3+12) ... 12. Slovenija 2:43,1 (2+9)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan) ... Svetovni pokal, štafete (2): 1. Norveška 114 točk Švedska 3. Nemčija 96 4. Rusija 86 5. Češka 76 6. Italija 74 ... 13. Slovenija 58

Preberite še: