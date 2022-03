Norvežani v nedeljo do dvojne zmage, Rok Teršan in Nika Vindišar sedma

Slovenska predstavnika sta bila v konkurenci triindvajsetih parov vseskozi v ospredju - skupaj sta zgrešila le štiri strele, kar je bil tretji najboljši dosežek na tekmi. Norvežana sta zgrešila eno tarčo, po štirikrat pa sta bila premalo natančna tudi Švedska na drugem mestu, ki je za zmagovalcema zaostala dobrih dvanajst sekund, ter Nemčija na tretjem mestu (+ 17,9). Romuna, ki sta zasedla 12. mesto, sta zgrešila le trikrat.

Rok Teršan je šel dvakrat kot drugi s strelišča, zadnjo predajo je opravil kot četrti, Nika Vindišar pa je četrto mesto zadržala po streljanju leže, nato stoje padla na šesto mesto, v teku do cilja pa je zdrsnila še za pozicijo. Za šesto Kanado je zaostala dve sekundi, pred osmo Avstrijo pa je imela skoraj 13 sekund prednosti.

It's a Norwegian Sunday in Otepää - Roeiseland and Laegreid need just one spare round to win! ✨



🥇🇳🇴 Roeiseland + Laegreid

🥈🇸🇪 H. Oeberg + @SebbeSamuelsson

🥉🇩🇪 Preuss + Lesser



Watch on https://t.co/gUEhiXTlOh and follow on the Official IBU App! 💥 pic.twitter.com/IFYLqYn4sK