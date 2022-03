Norvežan zmagal v Falunu, Črv 60.

Ob 14.15 bo start teka na 10 km prosto za ženske, nastopila bo tudi najboljša Slovenka Anamarija Lampič.

Tridesetletni Toenseth je dosegel četrto posamično zmago v pokalu na predzadnji tekmi sezone, ki je bila obenem zadnja za posameznike. Halfvarsson, ki je vodil v prvem delu nastopa, je zasedel drugo mesto in bil edini med prvo šesterico Norvežanov od preostanka sveta. Za tretjim Amundsenom so se zvrstili Hans Holund (+21,2), Martin Nynget (+23,6) in Sjur Roethe (+28,2).

Veliki kristalni globus si je že dolgo pred zaključkom zagotovil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo. Ta je zaradi okužbe z novim koronavirusom, ki je zajel prvo norveško ekipo, izpustil zadnje štiri tekme, med njimi tudi dva sprinta.

Že v petek si je zato z zmago mali kristalni globus za sprinte zagotovil Francoz Richard Jouve. Skupni zmagovalec za tekme na razdaljah pa je postal Finec Iivo Niskanen, ki je bil na današnji tekmi deseti. Edine slovenske točke je v tej zimi med tekači osvojil Vili Črv in s sedmimi končal na 131. mestu.

V nedeljo se bo svetovni pokal končal z mešanimi štafetami ter nato z mešanim ekipnim sprintom.

Izidi, 15 km prosto:

- moški:

1. Didrik Toenseth (Nor) 31:57,6

2. Calle Halfvardsson (Šve) +9,0

3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 20,4

4. Hans Christer Holund (Nor) 21,2

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 23,6

6. Sjur Roethe (Nor) 28,2

...

60. Vili Črv (Slo) 3:30,1

...

Svetovni pokal, skupno (23):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1375 točk

2. Aleksander Boljšunov (Rus) 878

3. Iivo Niskanen (Fin) 744

4. Richard Jouve (Fra) 614

5. Erik Valnes (Nor) 559

6. Didrik Toenseth (Nor) 527

...

131. Vili Črv (Slo) 7

...