Anamarija Lampič do najboljšega rezultata letos

Anamarija Lampič je še enkrat dokazala, da je tudi ob koncu sezone obdržala vrhunsko formo. Slovenka je na zadnjem šprintu sezone zasedla 2. mesto in tako osvojila najboljši letošnji rezultat. Pred tem je bila v posamični konkurenci na tekmah svetovnega pokala štirikrat tretja.

Šestindvajsetletna slovenska junakinja je na podlagi letošnjih rezultatov v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu osvojila drugo mesto. Mali kristalni globus je letos osvojila Maja Dahlqvist, ki je blestela v začetku sezone. Tretje mesto je pripadlo Jonni Sundling.

Že po kvalifikacijah je dobro kazalo

Že kvalifikacije, v katerih je Anamarija Lampič zasedla 6. mesto, so obetale veliko. Bolj kot ne je bilo tudi jasno, da bo danes zelo težko premagati Jonno Sundling, ki je že v kvalifikacijah postavila izjemen čas.

Lampičeva je najprej tekmovala v tretji četrtfinalni skupini. Že s štarta je potegnila in prišla v vodstvo. V ciljni ravnini je načrtno nekoliko spustila hitrost, zmagala in se neposredno uvrstila v polfinale. V polfinalu naša tekmovalka ni imela večjih težav z uvrstitvijo v finale, v katerem je osvojila drugo mesto. Jonna Sundling je bila tudi tokrat razred zase. Foto: Guliverimage

Švedinja v finalu spet razred zase

V velikem finalu so tekmovale Švedinja Jonna Sundling, Američanka Julia Kern, Anamarija Lampič, Švedinja Maja Dahlqvist, Norvežanka Maiken Caspersen Falla in Švicarka Nadine Faehndrich.

Sundlingova, kot je to pri njej v navadi, je potegnila že od štarta. Sprva ji je lahko sledila le Lampičeva, s katero sta si nabrali lepo prednost pred preostalimi tekmicami. V nadaljevanju je Jonna še nekoliko dvignila tempo in si na ta način ustvarila prednost tudi Lampičevo. Na koncu je Jonna zasluženo slavila in imela kar 8,41 sekunde prednosti. Tretja, Švedinja Maja Dahlqvist, je zaostala več kot devet sekund (+9,54).

Vili Črv je tekmovanje končal v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

V moški konkurenci je v kvalifikacijah slovenske barve branil Vili Črv in zasedel 59. mesto. To pomeni, da je že končal današnje nastope. Na koncu je zmagal Francoz Richard Jouve, drugi je bil Finec Joni Maki, tretji pa Francoz Lucas Chanavat.

Jouve je dosegel drugo zmago v pokalu po Drammnu prejšnji teden. Tako kot tedaj je bilo tekmovanje tudi tokrat okrnjeno, poleg Rusov in Rusinj so manjkali tudi najboljši Norvežani na čelu z vodilnim v pokalu Johannesom Hoesflotom Klaebom, ker se je prva ekipa okužila z novim koronavirusom.

V soboto bosta v Falunu na sporedu še preizkušnji na razdalji v prosti tehniki, v nedeljo pa tekme mešanih parov in mešanih ekip.

Falun je zadnja postaja svetovnega pokala

Falun je tudi zadnja postaja letošnjega svetovnega pokala, potem ko so v Tjumenu v Rusiji zaradi znanih razmer v svetu odpovedali finale svetovnega pokala. Mednarodna smučarska zveza (FIS) ni našla nadomestnega prizorišča.