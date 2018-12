Norveški zvezdnik in nepozabni šampion pomahal v slovo

V profesionalnem športu štejejo rezultati in Petter Northug ni bil dovolj dober za vrnitev v karavano. Imel je tudi smolo, ker je moral izpustiti veliko ključnih tekem zaradi bolezni.

The end of an era.

Petter Northug jr. @jantelov1 decides to end his career as a professional athlete.

His success is the result of a life dedicated to the Cross-Country world. Thank you for all your commitment and contributions to the sport. 🤝#fiscrosscountry #rolemodel pic.twitter.com/jApnBTKEEO