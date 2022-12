Norvežanka slavila v Ramsauu, Ema Volavšek tik za najboljšimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

nordijska kombinacija (ž in m), ramsauu

Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi sezone svetovnega pokala v avstrijskem Ramsauu zasedla šesto mesto. Po skoku je bila Slovenka deveta in se je na 5-kilometrski tek podala z 1:35 minute zaostanka za najboljšo po skoku, Norvežanko Gydo Westvold Hansen. Slednja je tudi po teku zadržala zmago.

Poleg Volavšek na današnji tekmi nastopa tudi Silva Verbič, ki je bila po skoku 22., na koncu pa je zasedla 23. mesto.

Na prvih treh mestih so končale iste tekmovalke, ki so bile razvrščene od 1 do 3 že po skoku. Zmago je slavila Westvold Hansen pred domačinko Liso Hirner, tretja je bila Nemka Nathalie Armbruster s skoraj dvema sekundama zaostanka za Hirnerjevo.

Najboljša trojica z Gydo Westvold Hansen na čelu. Foto: Guliverimage

V soboto kombinatorke na istem prizorišču čaka še ena tekma.

Brecl po teku izgubil 15 mest

Slovenski nordijski kombinatorec Gašper Brecl je na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v Ramsauu ostal brez novih točk svetovnega pokala. Po skoku je sicer zasedal 20. mesto, v teku pa ni bil hiter, izgubil je 15 mest in končal na 35. mestu. Zmagal je najboljši kombinatorec zadnjih let Norvežan Jarl Magnus Riiber.

Drugi slovenski predstavnik Erazem Stanonik je tekmo končal na 49. mestu (+4:45,1), že po skoku (46. mesto) je izgubil možnosti, da bi se približal prvim točkam v karieri.

Gašper Brecl je na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v Ramsauu ostal brez novih točk svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Petindvajsetletni Norvežan, ki je zabeležil 53. zmago v karieri in četrto v sezoni, je vodil po skokih, na skakalnici si je nabral 28 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Japoncem Ryoto Yamamotom, po desetkilometrskem teku pa je obdržal slabih osem sekund prednosti pred rojakom Jensom Luraasom Oftebröjem. Ta se je na drugo mesto prebil s šestega mesta po skoku, po katerem je za rojakom zaostajal točno minuto. Tretje mesto je zasedel Nemec Vinzenz Geiger.

Breclov zaostanek je po skoku znašal minuto in 36 sekund, po teku pa je zrasel na dve minuti in 49 sekund.