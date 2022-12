Volavškova na drugi tekmi sedma, Brecl v teku ni bil razpoložen

Tudi na drugi tekmi je bila najboljša Norvežanka Gyda Wstvold Hansen, ki je bila najboljša že po skoku, v teku pa je zabeležila tretji čas. Z najboljšim časom teka se je na drugo mesto s sedmega prebila njena rojakinja Ida Maria Hagen, njen zaostanek pa je bil velik, znašal je minuto in 21 sekund. Tretja je bila Avstrijka Lisa Hirner.

Volavšek, ki je v svetovnem pokalu z 68 točkami osma, je zaostala dve minuti in 12 sekund, druga slovenska predstavnica Silva Verbič pa štiri minute in 34 sekund, kar je zadostovalo za 24. mesto.

Svetovni pokal se bo nadaljeval 15. decembra v Ramsauu.

V moški konkurenci pa so na prvi moški tekmi druge postaje svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Lillehammerju domači tekmovalci zabeležili dvojno zmago. Zmagal je Jens Luraas Oftebrö, vodilni po skokih, ki je po desetkilometrskem teku zadržal 9,5 sekunde prednosti pred Jarlom Magnusom Riiberjem.

Tretje mesto pa je z večjim zaostankom zasedel Nemec Vinzenz Geiger.

Edini slovenski predstavnik Gašper Brecl je bil po skoku 21., v teku pa ni bil razpoložen in je nazadoval na 41. mesto, za zmagovalcem je zaostal tri minute in 16 sekund.

V Lillehammerju bo za moške v nedeljo še ena tekma.

Izidi:

- moški:

1. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 24:04,7

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) + 9,5

3. Vinzenz Geiger (Nem) 39,2

4. Jörgen Grabaak (Nor) 40,5

5. Manuel Faisst (Nem) 41,1

6. Ryota Yamamoto (Jap) 42,7

...

41. Gašper Brecl (Slo) 3:16,5

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 298

2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 270

3. Julian Schmid (Nem) 261

4. Ryota Yamamoto (Jap) 230

5. Matteo Baud (Fra) 162

...

35. Gašper Brecl (Slo) 10

Ženske:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 14:14,6

2. Ida Marie Hagen (Nor) + 1:21,6

3. Lisa Hirner (Avt) 1:22,5

4. Nathalie Armbruster (Nem) 1:22,5

5. Annika Sieff (Ita) 1:40,5

6. Yuna Kasai (Jap) 1:41,2

7. Ema Volavšek (Slo) 2:12,2

...

24. Silva Verbič (Slo) 4:34,8

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 200

2. Ida Marie Hagen (Nor) 125

. Annika Sieff (Ita) 125

4. Nathali Armbruster (Nem) 110

. Lisa Hirner (Avt) 110

6. Yuna Kasai (Jap) 76

...

8. Ema Volavšek (Slo) 68

24. Silva Verbič (Slo) 13