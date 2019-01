Norvežan še šestič v sezoni opravil z vsemi tekmeci

Drugo mesto na današnji tekmi je zasedel nemški olimpijski prvak Johannes Rydzek z zaostankom dobrih 20 sekund, tretji pa je bil Japonec Akito Watabe, ki je zaostal 43,6 sekunde in v sprintu za desetinko ugnal Nemca Vinzenza Geigerja, še tri desetinke več je zaostal Avstrijec Mario Seidel.

Rydzek in Watabe sta na drugem in tretjem mestu tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, Vrhovnik je 39.

"Danes ne vem, kje se je zalomilo, nekaj ni 'štimalo' v moji glavi"

Naš edini kombinatorec v svetovnem pokalu je povzel včerajšnji in današnji dosežek v Estoniji: "Z včerajšnjo tekmo res ne morem biti razočaran. Naredil sem soliden, povprečen skok, nič posebnega. Tudi na teku ni bilo tako slabo, a vem, da sem zmožen več, da to ni bilo najbolje. Se še učim, upam da se kmalu vse naučim. Danes ne vem, kje se je zalomilo, nekaj ni 'štimalo' v moji glavi. Počutje je bilo v redu, nekako pa sem želel še nekaj dodati, da bi bilo še bolje. A tu se hitro stvari obrnejo na slabše kot na bolje."

Glavni trener Mitja Oranič je takole povzel preizkušnji v Ötepääju: "Začeli smo že v petek, ko je bila na sporedu provizorična serija, ki je potem obveljala za včerajšnjo tekmo. Moram reči, da smo vse imeli lepo pod nadzorom, Vid je lepo skočil, imel je tudi dobro izhodišče, kar je izkoristil tudi na teku. Tu smo še malo taktično šibki, a verjamem, da se bo to v prihodnje spremenilo in da bomo iz tekme v tekmo rasli. Nenazadnje je to mlad tekmovalec. Danes pa smo imeli malo težav že v kvalifikacijah, želeli smo, da bi Vid to napako odpravil, a se nam žal ni izšlo. Športnik ima kdaj tudi slabši dan in ne more izkoristiti tistega, kar ima v nogah. Ta rezultat bo šel v pozabo, jutri je nov dan in pot domov in nato se v miru pripravimo na Predazzo."

Prihodnji teden nordijske kombinatorce čaka tekma v dolini Fieme v Italiji.

Verbičeva po skokih tretja, na koncu ostala med deseterico

Še z drugo tekmo so v Estoniji opravile tudi kombinatorke. Znova je zmagala Američanka Tara Geraghty-Moats, ki je bila po skokih peta, na 5 km progi pa je prehitela vse in na koncu zmagala s prednostjo 23 sekund. Silva Verbič je bila po skakalnem delu tretja, v teku pa je padla na 9. mesto, medtem ko je Ema Volavšek z 10. padla na končno 11. mesto.

Oranič, ki je pospremil dekleti v Estoniji namesto Anžeta Obreze, je o naših dveh dekletih in situaciji nordijske kombinacije v Sloveniji povedal: "Pri dekletih imamo zanimivo izkušnjo. Imamo dve tekmovalki, ki sta sposobni nastopati na trenutno najvišji ravni, to je celinski pokal. Obe se uvrščata v prvo polovico, tu je orientacija na prvo šesterico. Mislim, da moramo razmišljati dolgoročno, tekmovalki obdržati v sistemu in jih vzpodbujati in opremiti, da bosta lahko nosilki ekipe na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2021 in nato seveda v Planici 2023."

Druga sezona celinskega pokala je že v drugi polovici, sledi pa več kot mesec dni dolg premor. Naslednji tekmi bosta namreč na sporedu 16. in 17. februarja v norveški Reni. 23. januarja bo na sporedu prva tekma mladinskega svetovnega prvenstva, kjer bodo podeljeni prvi kompleti medalj v zgodovini tudi mladim nordijskim kombinatorkam. Na lanski testni preizkušnji v Kanderstegu je Volavškova zasedla 14., Verbičeva pa 16. mesto.

Izidi (skok/10 km): 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 22:31,1 (1. skoki/23. tek)

2. Johannes Rydzek (Nem) + 20,9 (3./16.)

3. Akito Watabe (Jap) 43,6 (8./20.)

4. Vinzenz Geiger (Nem) 43,7 (16./8.)

5. Mario Seidl (Avt) 44,0 (7./22.)

...

44. Vid Vrhovnik (Slo) 3:10,05 (39./39) Skupno (po 8 od 21): 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 680 točk

2. Johannes Rydzek (Nem) 401

3. Akito Watabe (Jap) 357

4. Mario Seidl (Avt) 345

5. Josef Rehrl (Avt) 318

...

39. Vid Vrhovnik (Slo) 20

