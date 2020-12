V živo: štirje Slovenci pri vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nižni Tagil gosti drugo posamično tekmo v dveh dneh in hkrati zadnjo pred prvim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom, ki bo v Planici potekalo med 10. in 13. decembrom. Za točke se bori zgolj 45 skakalcev, saj so v avstrijskem taboru potrdili nov izbruh covida-19, med njimi je sedem Slovencev. V kvalifikacijah je bil najbolj razpoložen Anže Lanišek, ki je končal na tretjem mestu.