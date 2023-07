Niki prvi imeni v Courchevelu, moška reprezentanca z drugo ekipo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Courchevelu v Franciji se bo konec tedna začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih tako za skakalce kot skakalke. Pod vodstvom Jana Družine bo v Franciji nastopilo pet skakalcev, pod vodstvom Zorana Zupančiča pa štiri skakalke, med njimi tudi zmagovalka evropskih iger Nika Križnar in Nika Prevc.

Glavni trener moške skakalne reprezentance Robert Hrgota je že ob začetku priprav na novo sezono napovedal, da bodo člani A-reprezentance večino tekem poletne VN izpustili. Priložnost bodo tako dobili manj izkušeni tekmovalci.

Na uvodu v poletno sezono bodo priložnost dobili Rok Oblak, Rok Masle, Jan Bombek, Jernej Presečnik in Matija Vidic. Moški tekmi bosta na sporedu predvidoma ob 18. uri tako v soboto kot nedeljo.

Že dopoldne pa bodo konec tedna dejavne skakalke. Zupančič bo v francoskih Alpah računal na Niko Križnar, Niko Prevc, Katro Komar in Ajdo Košnjek.

Skakalke so dobre nastope pokazale že konec junija na evropskih igrah v Zakopanah. "Dosegla sem rekord skakalnice in največji seštevek točk v karieri, to si bom za vselej zapomnila. Pa še zlato medaljo sem dobila. Dala jo bom v poseben prostor za največje cilje, ki sem jih dosegla doslej," se je pred mesecem dni veselila Križnarjeva.

Zadovoljna je prvi poletni test prestala tudi Prevčeva, ki je na igrah osvojila tri kolajne. Na obeh posamičnih tekmah je bila srebrna, temu je dodala še bron na tekmi mešanih ekip.

Po uvodu v Courchevelu bodo skakalci in skakalke poleti skupaj tekmovali še na treh prizoriščih, v Szczyrku na Poljskem, Rasnovu v Romuniji in Klingenthalu v Nemčiji, kjer bo tudi edina tekma mešanih ekip tega poletja in tudi veliki finale poletne sezone.

Skakalci bodo imeli poleti deset tekem, nastopili bodo še v Hinzenbachu, skakalke pa osem.