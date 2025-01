Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan je po torkovi novici, da je zaradi poškodbe kolena predčasno končala sezono, na družbenem omrežju objavila zapis, v katerem je razkrila, da so bili zadnji meseci zanjo pravi vrtiljak čustev, se zahvalila za podporo, dodala, da bo do konca sezone zvesta navijačica slovenskih vražjih deklet, in obljubila, da bo garala, da se uspešno vrne na skakalnice.

"Že nekaj časa je minilo od zadnje objave, medtem pa se je zgodilo kar nekaj stvari. Stvari, katerih si noben športnik ne bi želel. Sprva se začetek sezone ni odvijal po pričakovanjih, bilo je veliko borbe same s seboj, vloženega truda ter roller coaster čustev. 😔 Vmes so se treningi na skakalnici že pomikali v željeno smer, a je bila na tekmi želja previsoka in s tem so prišle moje prve neuspešne kvalifikacije. To je bil za mene hud psihični udarec in vedela sem, da rabim malo časa za sebe, za več posamičnega treninga in dvig samozavesti 😌," je zapis na družbenem omrežju Instagram začela Nika Vodan, ki se ji sredi decembra na Kitajskem prvič ni uspelo prebiti na tekmo svetovnega pokala.

"Še enkrat hvala ekipi za vso podporo in seveda možu, družini in prijateljem, ki mi vedno stojijo ob strani, ter seveda da ne pozabim na vse navijače, s katerimi se, če bo vse prav, vidimo na Ljubnem." Foto: Guliverimage

"In kot da vse to ni bilo dovolj, je kaj za tem prišla poškodba desnega kolena. Skupaj z ekipo smo naredili vse in še več, poizkušali s fizioterapijami, prilagojenimi treningi, raznimi pregledi ter nenazadnje tudi z blokado kolena, a koleno ostaja še vedno zelo boleče in moteče za treninge. Na tej točki smo vedeli, da je potreben naslednji korak. Kar pomeni, da se je letošnja sezona zame že končala, in obljubim, da bom v tem času začela garati za prihodnjo sezono in hkrati navijala ter držala pesti za naša vražja dekleta. Še enkrat hvala ekipi za vso podporo in seveda možu, družini in prijateljem, ki mi vedno stojijo ob strani, ter seveda da ne pozabim na vse navijače, ki pa se, če bo vse prav, vidimo na Ljubnem (v podporo našim dekletom) 😇," je še zapisala 24-letnica, ki bo rojakinje to sezono spodbujala kot gledalka.

Skakale bodo svetovni pokala nadaljevale ta konec tedna na Japonskem, kjer bo glavni trener Jurij Tepeš računal na štiri tekmovalke: Niko Prevc, Emo Klinec, Tajo Bodlaj in Katro Komar.